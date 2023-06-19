Переговори про вступ у ЄС: Україна виконала 2 з 7 умов - ЗМІ

Офіційний звіт Брюсселя констатує стриманий прогрес Києва на шляху до виконання критеріїв для початку переговорів про вступ до ЄС, кажуть джерела Reuters.

Офіційний звіт, який Європейський Союз має оприлюднити цього тижня, засвідчить: Україна виконала лише дві з семи умов для початку переговорів про вступ до ЄС, висунутих торік. Про це в понеділок, 19 червня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох анонімних високопосадовців, знайомих зі змістом документа.

Попри те, що офіційний Київ виконав меншість побажань Брюсселя - лише ті, що стосувались судової та медійної реформ - співрозмовники агенції стверджують, що акцент у звіті робиться на позитивних моментах, а виконавча влада ЄС має намір підкреслити прогрес, досягнутий попри війну.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу. Наприклад, були гучні антикорупційні справи", - зазначив один із них.

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Склянка напівповна

Третє джерело Reuters, також європейський чиновник, знайомий з рекомендаціями ЄС Україні щодо верховенства права, додав: "Що стосується реформ, то склянка наполовину повна. Ми би ніколи не дозволили собі негативного тону щодо України у такий момент. Судова реформа має певний прогрес, хоча ще є ключові умови, які потрібно виконати".

Звіт, який називають проміжним перед офіційною оцінкою в жовтні, мають передати в середу представникам країн-членів ЄС та обговорити на зустрічі міністрів у справах Європи в Стокгольмі в четвер. 27 країн-членів мають остаточне слово щодо того, чи починати з Києвом переговори про членство та коли.

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