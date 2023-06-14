Екссудді Чаусу оголосили вирок: 10 років тюрми
Вищий антикорупційний суд визнав у середу, 14 червня, колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса винним у вимаганні та отриманні 150 тисяч доларів хабаря.
Його засудили до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади протягом трьох років і з конфіскацією всього майна.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.
Гроші в банках на городі та невдалий прихисток у Молдові
Чауса спіймали на хабарі у серпні 2016 року. Він начебто обіцяв ухвалити "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Під час обшуків гроші виявили у скляних банках, закопаних на городі.
Щоб уникнути покарання, Чаус втік до Молдови, де намагався отримати політичний притулок, але зазнав невдачі. Зрештою він опинився в Україні в 2021 році за незвичних обставин і заявив про викрадення. Наприкінці липня в Офісі генерального прокурора повідомили, що його визнали потерпілим та допитали в справі про викрадення.
З серпня 2021 року Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом. У лютому цього року домашній арешт змінили на заставу, але після сьогоднішнього вироку його триматимуть під вартою до набуття рішенням чинності.
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