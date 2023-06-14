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Екссудді Чаусу оголосили вирок: 10 років тюрми

Роман Губа
2 год. тому

Суд визнав Миколу Чауса винним у вимаганні та отриманні 150 тисяч доларів хабаря. Йому заборонили обіймати посади в органах судової влади протягом трьох років. Усе його майно конфіскують.

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Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус
Микола ЧаусФото: High Council of Justice, Ukraine

Вищий антикорупційний суд визнав у середу, 14 червня, колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса винним у вимаганні та отриманні 150 тисяч доларів хабаря.

Його засудили до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади протягом трьох років і з конфіскацією всього майна.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Гроші в банках на городі та невдалий прихисток у Молдові

Чауса спіймали на хабарі у серпні 2016 року. Він начебто обіцяв ухвалити "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Під час обшуків гроші виявили у скляних банках, закопаних на городі.

Щоб уникнути покарання, Чаус втік до Молдови, де намагався отримати політичний притулок, але зазнав невдачі. Зрештою він опинився в Україні в 2021 році за незвичних обставин і заявив про викрадення. Наприкінці липня в Офісі генерального прокурора повідомили, що його визнали потерпілим та допитали в справі про викрадення.

З серпня 2021 року Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом. У лютому цього року домашній арешт змінили на заставу, але після сьогоднішнього вироку його триматимуть під вартою до набуття рішенням чинності. 

Читайте також: Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер

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