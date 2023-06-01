Вища кваліфікаційна комісія суддів України відновить роботу

Вища рада правосуддя призначила членів ВККС і цим розблокувала судову реформу в Україні.

Вища рада правосуддя призначила 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Про відповідне рішення повідомили у четвер, 1 червня, на офіційній сторінці органу у мережі Facebook. Це рішення розблоковує роботу ВККСУ, яка є ключовим органом у формуванні суддівського корпусу і впровадженні судової реформи.

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Формування ВККС дозволить проводити добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад, а також завершити кваліфікаційне оцінювання суддів, ідеться у повідомленні ВРП.

Оскільки в Україні ВККС не працювала з 2019 року, нинішнє рішення ВРП є важливою складовою судової реформи в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.

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Нагадаємо, призначення нових членів ВККС було узалежнено від ВРП, робота якої була тривалий час заблокована через відсутність кворуму. ВРП запрацювала після того, як на позачерговому з'їзді суддів України у січні 2023 року обрали вісьмох її членів.

Реформа ВРП була, зокрема, однією з умов отримання подальшої макроофінансової допомоги від ЄС. Від успішної реалізації судової реформи залежить перспектива членства України в Євросоюзі.