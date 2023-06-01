  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Закон і правоУкраїна

Вища кваліфікаційна комісія суддів України відновить роботу

Євгенія Наконечна
47 хв. тому

Вища рада правосуддя призначила членів ВККС і цим розблокувала судову реформу в Україні.

https://p.dw.com/p/4S3my
Судова реформа в Україні, символічне фото
Вища рада правосуддя призначила членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Фото: DW/S. Kljajić

Вища рада правосуддя призначила 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Про відповідне рішення повідомили у четвер, 1 червня, на офіційній сторінці органу у мережі Facebook. Це рішення розблоковує роботу ВККСУ, яка є ключовим органом у формуванні суддівського корпусу і впровадженні судової реформи.

Читайте також: "Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

Формування ВККС дозволить проводити добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад, а також завершити кваліфікаційне оцінювання суддів, ідеться у повідомленні ВРП.

 

Оскільки в Україні ВККС не працювала з 2019 року, нинішнє рішення ВРП є важливою складовою судової реформи в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. 

Читайте також: Корупція у Верховному суді: "Масштаб справді неймовірний"

Нагадаємо, призначення нових членів ВККС було узалежнено від ВРП, робота якої була тривалий час заблокована через відсутність кворуму. ВРП запрацювала після того, як на позачерговому з'їзді суддів України у січні 2023 року обрали вісьмох її членів.

Реформа ВРП була, зокрема, однією з умов отримання подальшої макроофінансової допомоги від ЄС. Від успішної реалізації судової реформи залежить перспектива членства України в Євросоюзі.

Що Путін казав про Міжнародний суд і Гаагу в 2005 році

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Експерти МВФ задоволені темпами відновлення української економіки

Експерти МВФ попередньо схвалили новий транш Україні

Експерти МВФ попередньо схвалили новий транш Україні

Міжнародний валютний фонд задоволений стійкістю української економіки, що відкриває шлях до нового траншу в 900 мільйонів доларів
Економіка30 травня 2023 р.
www.facebook.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вироблені в ЄС боєприпаси призначатимуться й для України

Європарламент ухвалив Акт про виробництво боєприпасів

Політика51 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Іноземні волонтери на завалах зруйнованого будинку в Горенці

Із солідарності: як іноземці допомагають у відбудові України

Із солідарності: як іноземці допомагають у відбудові України

Суспільство7 год. тому
external

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

Конфлікти4 год. тому02:31 хв.
Військовослужбовець біля американських снарядів калібру 155 мм, які завантажують перед відправленням до України (архівне фото)

Оборонні закупівлі за моделлю НАТО: чи стане зброя дешевшою?

Оборонні закупівлі за моделлю НАТО: чи стане зброя дешевшою?

Економіка22 год. тому
Фігурка лего із прапором Молдови на тлі прапора ЄС

Європейський саміт у Молдові: сигнал Путіну й допомога Санду

Європейський саміт у Молдові: сигнал Путіну й допомога Санду

Політика31 травня 2023 р.
external

Death from Above - комп'ютерна гра про війну в Україні

Death from Above - комп'ютерна гра про війну в Україні

Панорама31 травня 2023 р.02:58 хв.
external

Саморобні дрони з вибухівкою від ЗСУ

Саморобні дрони з вибухівкою від ЗСУ

Конфлікти31 травня 2023 р.02:05 хв.
На головну сторінку