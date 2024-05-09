Глава Європарламенту приїхала в Україну в День Європи

Роберта Мецола приїхала в Київ 9 травня - свято Дня Європи. Посолка ЄС в Україні назвала візит і його дату "вкрай символічними". Також прибула міністерка з економічної співпраці Німеччини Свенья Шульце.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула в четвер, 9 травня, з візитом в Україну.

"Знову у країні відважних. У Києві в День Європи", - підписала Мецола короткий відеоролик зустрічі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком на київському вокзалі.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала візит "вкрай символічним" у "символічний день".

Стефанчук привітав приїзд Мецоли та подякував їй за лідерство Європарламенту в підтримці України. "Європарламент був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії", - зазначив спікер українського парламенту в Facebook.

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В Україні з візитом ще й німецька урядовиця

Крім того, сьогодні з візитом у Київ прибула міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Шульце Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Основна мета її візиту - підготувати конференцію з відновлення України, заплановану на 11-12 червня в Берліні. На ній обговорюватимуть, як підтримати малі та середні підприємства в Україні та як знайти фахівців для відбудови країни. Очікується, що в конференції візьмуть участь близько 1500 представників, зокрема глави держав і урядів. У зв'язку з цим Шульце бере участь у "саміті міст і регіонів" у Києві.

На запланованих переговорах з українськими колегами міністерка обговорюватиме, зокрема, розвиток енергомережі України. Приїхавши до Києва, Шульце наголосила на важливості допомоги Україні у відновленні цивільної інфраструктури: "Лікарі та електрики так само важливі, як і танки. Тут люди щодня відновлюють свою країну, не здаються. Тому дуже важливо, щоб підтримка надавалася не тільки зброєю".