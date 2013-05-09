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День Європи
Тема
День Європи - європейське свято, яке відзначається 9 травня.
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Новини
56 хв. тому
56 хв. тому
У День Європи голова Єврокомісії відвідає Київ
4 год. тому
4 год. тому
Зеленський запровадив на 9 травня нове свято
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Докладно
Гроші на ЗСУ: як у Бонні конвертували мотанки в снаряди
Гроші на ЗСУ: як у Бонні конвертували мотанки в снаряди
Як перетворити мотанки на снаряди? Українці в Бонні на Дні Європи збирали гроші на ЗСУ та відкривали німцям Україну.
Суспільство
06.05.2023
6 травня 2023 р.
04:03 хв.
70-ту річницю заснування ЄС відзначає онлайн через COVID-19
70-ту річницю заснування ЄС відзначає онлайн через COVID-19
Урочистості з нагоди Дня Європи проведуть в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.
Політика
09.05.2020
9 травня 2020 р.
В Україні відзначають День Європи
В Україні відзначають День Європи
Політичні лідери України наголосили на незмінності європейського курсу.
16.05.2015
16 травня 2015 р.
ЄС відзначає День Європи
ЄС відзначає День Європи
Жан-Клод Юнкер нагадав, що об’єднана Європа постала з попелу Другої світової війни.
09.05.2015
9 травня 2015 р.
День Європи у Києві
День Європи у Києві
Більшість українців відзначали День перемоги, а частина з них - День Європи.
09.05.2013
9 травня 2013 р.
Об'єднання Європи
Об'єднання Європи
День Європи в ЄС: символ примирення та єдності європейців
09.05.2013
9 травня 2013 р.
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