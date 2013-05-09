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День Європи

Тема

День Європи - європейське свято, яке відзначається 9 травня.

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Новини

56 хв. тому

У День Європи голова Єврокомісії відвідає Київ

4 год. тому

Зеленський запровадив на 9 травня нове свято

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Докладно

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Гроші на ЗСУ: як у Бонні конвертували мотанки в снаряди

Гроші на ЗСУ: як у Бонні конвертували мотанки в снаряди

Як перетворити мотанки на снаряди? Українці в Бонні на Дні Європи збирали гроші на ЗСУ та відкривали німцям Україну.
Суспільство6 травня 2023 р.04:03 хв.
У ЄС 9 травня відзначають День Європи - свято інтеграції й солідарності

70-ту річницю заснування ЄС відзначає онлайн через COVID-19

70-ту річницю заснування ЄС відзначає онлайн через COVID-19

Урочистості з нагоди Дня Європи проведуть в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.
Політика9 травня 2020 р.

В Україні відзначають День Європи

В Україні відзначають День Європи

Політичні лідери України наголосили на незмінності європейського курсу.
16 травня 2015 р.
Жан-Клод Юнкер (фото з архіву)

ЄС відзначає День Європи

ЄС відзначає День Європи

Жан-Клод Юнкер нагадав, що об’єднана Європа постала з попелу Другої світової війни.
9 травня 2015 р.
Святкування дня європи на Контрактовій площі у Києві

День Європи у Києві

День Європи у Києві

Більшість українців відзначали День перемоги, а частина з них - День Європи.
9 травня 2013 р.

Об'єднання Європи

Об'єднання Європи

День Європи в ЄС: символ примирення та єдності європейців
9 травня 2013 р.