Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва, де планує провести переговори з президентом України Володимиром ЗеленськимФото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн приїхала до Києва
Степан Смишляєв
41 хв. тому
Урсула фон дер Ляєн вважає символічним візит до Києва в той день, коли Україна вперше відзначає День Європи 9 травня. Вона планує обговорити з Володимиром Зеленським подальшу підтримку з боку ЄС і тиск на РФ.
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Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 9 травня, приїхала до Києва, де планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
"Приємно повернутися до Києва. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке доречне місце для святкування Дня Європи", - написала вона у Twitter.
У цьому контексті президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС зосереджується на забезпеченні повного виконання санкцій проти РФ і ліквідації існуючих лазівок. "Зараз увага зосереджена на суворому виконанні санкцій і вжитті заходів, щоб уникнути обходу. Ми сповнені рішучості закрити наявні лазівки. Ніхто не повинен у цьому сумніватися", - підкреслила фон дер Ляєн
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