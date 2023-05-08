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Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер ЛяєнФото: John Thys/AFP
ПолітикаУкраїна

У День Європи голова Єврокомісії відвідає Київ

Ксенія Польська (Брюссель)
3 год. тому

Урсула фон дер Ляєн буде у Києві на День Європи, 9 травня, і зустрінеться із Володимиром Зеленським. Ціль її візиту - продемонструвати українцям підтримку Євросоюзу.

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У вівторок, 9 травня, коли у ЄС та з цього року і в Україні, відзначають День Європи, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) відвідає з офіційним візитом Київ, повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Там вона зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

"Президентка їде в Україну, щоб підтвердити нашу підтримку цієї країни в її обороні від загарбницької війни з боку Росії. Головне питання її візиту - співпраця між ЄС та Україною", - пояснив офіційний представник Європейської комісії Ерик Мамер на брифінгу у Брюсселі у понеділок, 8 травня.

Він додав, що візит буде присвячений усім аспектам відносин Євросоюзу та України, у тому числі й процесу її вступу до ЄС. З міркувань безпеки Брюссель не розголошує деталі поїздки фон дер Ляєн, як і в попередні її візити до України.

Окрім того, Єврокомісія привітала заяву Зеленського про те, що 9 травня стане в Україні Днем Європи.

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