ЄС скасував дипломатичний прийом у Тель-Авіві

Європейський Союз демонстративно уникає контактів з членами уряду Ізраїлю, що мають екстремістські погляди. У понеділок, 8 травня, місія ЄС в Ізраїлі скасувала дипломатичний прийом з нагоди Дня Європи через заплановану участь у ньому ультраправого ізраїльського міністра нацбезпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра, повідомляє агенція Reuters.

Раніше засуджений в Ізраїлі за розпалювання ненависті Бен-Гвір, який очолює ультраправу партію "Оцма єгудіт" ("Єврейська сила"), виступає, серед іншого, за розширення ізраїльської території і є затятим противником створення палестинської держави.

"На жаль, ми вирішили скасувати дипломатичний прийом цього року, оскільки не хочемо надавати платформу будь-кому, чиї погляди суперечать цінностям, які відстоює ЄС", - ідеться у повідомленні делегації ЄС у Twitter. В ізраїльському уряді підтвердили, що Бен-Гвіра було делеговано представляти уряд на дипломатичному прийомі ЄС, повідомляє AFP.

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Сам Бен-Гвір назвав дії делегації ЄС "ганебними". "Друзі знають, як критикувати, а справжні друзі також знають, як потрібно слухати", - написав він у Twitter.

Уряд Німеччини також дедалі більше критикує дії уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху. 8 травня, наступного дня після руйнування ізраїльськими силовиками палестинської школи на Західному березі річки Йордан, міністерство закордонних справ Німеччини засудило ці дії, "які підривають мирний процес", наголошується в заяві. Ізраїльські військові виправдали знесення школи тим, що будівля, розташована за два кілометри від Вифлеєма, була зведена незаконно й буцімто становила небезпеку для учнів і відвідувачів. Будівництво школи було профінансовано ЄС.