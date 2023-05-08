Зеленський запровадив на 9 травня нове свято

9 травня в Україні відзначатиметься День Європи. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Він також запропонував Верховній Раді встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 травня, підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи. Також він подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років замість відзначення 9 травня Дня перемоги. Про це він повідомив у зверненні з нагоди цієї дати.

Президент зазначив: саме 8 травня "велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу", адже 8 травня 1945 року набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію Вермахту.

"Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це - історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив: Україна нікому не дасть "стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині".

Читайте також: У Росії можливі провокації проти цивільних на 9 травня - ГУР

"Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу. Зло ми знищували разом! Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу", - зауважив президент.

Він додав, що зараз, так само як і в часи Другої світової війни, весь вільний світ бореться заради того, щоб "ніхто й ніколи знову не поневолював інші народи й не знищував інші країни". "І все те старе зло, яке сучасна Росія повертає, буде розбите так само, як і нацизм був розбитий", - переконаний Володимир Зеленський.

9 травня в Україні відзначатимуть День Європи

Президент наголосив: зараз, як і 80 років тому, Україна б'ється не лише за своє майбутнє, а й за майбутнє Європи та усього вільного світу.

"І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об’єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є й буде", - зазначив він.

За словами Володимира Зеленського, тепер українці щороку 9 травня вшановуватимуть "нашу історичну єдність - єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм".

"Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру", - зауважив він.

Президент додав, що "чесна пам’ять про минуле завжди зміцнює віру в майбутнє".

"Ми будемо пам'ятати кожну державу й кожен народ, які стали в боротьбі за свободу разом із нами. Ми ніколи не скажемо, що перемога могла б відбутися без когось із них. Це буде спільний успіх, але я впевнений, що світ називатиме цей день однаково - День перемоги України", - підкреслив голова держави.

Відхід від радянської традиції

З радянських часів до 2015 року в Україні, так само, як в більшості інших пострадянських країн, 9 травня відзначався День перемоги. Однак з 2016 року, в рамках декомунізації цей день був визначений, як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З 2015 року 8 травня в Україні також відзначався День пам'яті та примирення. В європейських країнах 8 травня традиційно відзначається День Перемоги в Європі.

Читайте також: В Україні переосмислюють День перемоги