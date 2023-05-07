У Росії можливі провокації проти цивільних на 9 травня - ГУР

Провокації Росії до Дня перемоги можуть бути спрямовані проти цивільних росіян і не виключені в Білорусі, кажуть в ГУР. Однак в Україні і світі ніхто "в подібні вистави" вже не повірить, вважає Андрій Юсов.

Російські спецслужби можуть здійснити провокації проти цивільного населення своєї країни, а також на території Білорусі "з нагоди" Дня перемоги 9 травня. Про це заявив представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - наводить слова Юсова Telegram-канал ГУР у неділю, 7 травня.

Він додав, що провокації проти Білорусі можуть бути здійснені "під фальшивим прапором" та мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України. "Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - підкреслив Юсов.

У РФ скасовують паради

Раніше військова розвідка Великобританії і американський Інститут вивчення війни (ISW) звертали увагу на масове скасування в РФ заходів до Дня перемоги "з міркувань безпеки". В Лондоні причиною таких обмежень називають "атаку дронів на Кремль", а в ISW - побоювання потенційної негативної реакції суспільства на великі втрати армії РФ у війні проти України.

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