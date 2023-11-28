Європарламент відкриє офіс у Києві

Партнерство між Європарламентом і Верховною Радою буде посилено створенням постійного представництва в Києві, заявили в парламенті ЄС у день візиту до Києва спікера Ради Стефанчука.

Європейський парламент відкриє офіс у Києві, повідомила конференція голів Європарламенту після зустрічі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Брюсселі у вівторок, 28 листопада. Він підписав оновлений меморандум про взаєморозуміння між Європарламентом і Радою, що в Євросоюзі назвали "важливим кроком у зміцненні багатостороннього партнерства двох законодавчих органів", яке, своєю чергою, є "найважливішим елементом підготовки українських політичних інституцій до інтеграції в ЄС".

"Це партнерство буде посилено створенням постійного представництва Європейського парламенту в Києві, розвитком і підтримкою наших зв'язків із Верховною Радою та українським народом", - йдеться в заяві.

Читайте також: Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву, але із застереженнями

Конференція голів є політичним органом Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС, національними парламентами та країнами, що не входять до Євросоюзу. До складу конференції голів входять спікер Європарламенту та голови політичних груп.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президентки Європарламенту Роберти Мецоли з проханням створити постійне представництво в Києві ще 4 березня. Наприкінці квітня це питання порушував Руслан Стефанчук.