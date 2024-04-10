Як відбудовувати Україну під час війни?

Уряд Німеччини прагне залучати інвестиції в Україну вже зараз, не чекаючи на закінчення війни. У червні в Берліні відбудеться конференція з відбудови України. Очікується півтори тисячі учасників.

Для просування процесу відновлення України уряд Німеччини розробив план з 15 пунктів. Основна увага приділяється "мобілізації приватного сектору для відбудови України", йдеться у заяві німецького федерального міністерства з питань економічного співробітництва і розвитку.

Переговори про організацію 11-12 червня Берлінської конференції з питань відбудови України тривають у Берліні та Києві вже кілька тижнів. Раніше подібні заходи із залучення інвесторів проводилися двічі - у швейцарському місті Лугано у липні 2022 року, і у Лондоні у червні 2023 року.

На цих форумах увагу було зосереджено майже винятково на допомозі українській економіці, в Берліні ж, за словами берлінських урядових кіл, розглядатимуться "чотири виміри відбудови". Окрім відновлення української економіки загалом, підготовки кваліфікованої робочої сили, увага також приділятиметься процесу вступу до ЄС, а також підтримка міст і муніципалітетів в Україні.

Відновлення України: знадобляться сотні мільярдів доларів

Після проєвропейської революції на Майдані у 2014 році німецьке міністерство розвитку вже надавало фінансування Україні, зокрема, на муніципальному рівні. "Ми хочемо спиратися на те, що вже існує", - пояснила в розмові з DW речниця міністерства.

І все це в той час, коли Росія атакує українську інфраструктуру ударами ракет та безпілотників, а її війська наступають уздовж фронту на сході України. Для відновлення України й ліквідації наслідків розв'язаної РФ війни знадобиться щонайменше 486 мільярдів доларів, підрахували у Світовому банку. Очікується, що реальні потреби будуть більшими.

Для того, щоб приватні німецькі компанії також могли інвестувати в Україну, вони можуть запросити державні гарантії - принаймні під час інвестицій у ті частини країни, які менше страждають від атак Росії. Йдеться про програму "Інвестиційні гарантії" федерального міністерства економіки, яка працює за принципом страхового поліса. В Україні цей інструмент захисту німецьких інвестицій за кордоном застосовується також і на період війни. Це означає, що у випадку, якщо російська бомба впаде на новозбудований завод і зруйнує його, Німеччина покриватиме збитки за більшу частину знищених інвестицій.

Гарантії для 22 інвестиційних проєктів в Україні у 2023-му

Торік міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) схвалив у рамках програми з надання державних гарантій 53 заявки на захист інвестицій в усьому світі - на суму 1,5 мільярда євро. Найбільшу кількість заявок було схвалено на інвестиції в Україну - загалом ідеться про 22 заявки на загальну суму 54,8 мільйона євро. Про це свідчать дані річного звіту за 2023 рік агентства "investitionsgarantien.de" , яке від імені міністерства обробляє заявки на страхування. Скільки заявок на страхування інвестицій було подано від початку цього року, речник мінекономіки в Берліні відповісти не зміг.

Виробник будівельних матеріалів Kreisel розширює виробництво в Україні

Серед проєктів, які торік отримали інвестиційні гарантії німецького уряду, - спорудження заводу будівельних матеріалів німецької компанії Fixit. Цей завод будується поблизу Львова. Німецький виробник будівельних матеріалів Fixit уже багато років присутній у Східній Європі через свою дочірню компанію Kreisel.

Будівництво нового заводу компанії Kreisel під Львовом Фото: Kreisel

Будівництво нового заводу поблизу Львова ця німецька компанія розпочала ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це мав бути вже другий завод цього підприємства. Однак після 24 лютого 2022 року проєкт було призупинено. Отримавши згоду на страхування інвестицій, Fixit продовжив будівництво заводу.

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Будматеріали для відбудови України

"Ми впевнені, що зможемо розпочати тестове виробництво вже цього року", - розповів в інтерв'ю DW Міхаель Крауз (Michael Kraus), керуючий директор східного підрозділу Fixit. "Ми маємо відбудовувати Україну. Це дуже красива країна з дуже доброзичливими людьми", - сказав Крауз під час візиту до України минулого року.

Однак війна також ставить перед німецьким менеджером особливі виклики. Наприклад, німецькі машинобудівні компанії, які постачають оснащення для виробництва будівельних матеріалів, не відправляють своїх монтажників в Україну, які могли б налаштувати нові машини та навчити українських працівників їх обслуговувати.

Але й Крауз спершу не міг відправити своїх українських працівників на фахову підготовку до виробників, адже чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з України. Йому довелося звертатися за спеціальним дозволом, розповідає Крауз. Зрештою, троє його українських кваліфікованих працівників пройшли навчання в Німеччині та Польщі, щоб вони могли налаштувати обладнання на новому заводі під Львовом.

Незабаром на другому заводі будівельних матеріалів Fixit Group в Україні працюватимуть 60 осіб. Тим часом Fixit та її українська дочірня компанія Kreisel планують створити навчальний центр, для підготовки працівників. Це також має бути підтримано німецькою державою - за допомогою пільгового кредиту від німецького банку розвитку Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

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