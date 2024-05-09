Рада звільнила віцепрем'єра Кубракова

Олександр Кубраков звільнений з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Його посаду хочуть розділити.

Верховна Рада в четвер, 9 травня, звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

"За" проголосували 272 народних депутати.

Причина звільнення Кубракова

Кубраков очолював міністерство інфраструктури з травня 2021 року. В грудні 2022-го його об'єднали з міністерством розвитку громад і територій, а самого Кубракова призначили ще й віцепрем'єром з відновлення.

Як ідеться у пояснювальній записці до постанови , причина звільнення Кубракова полягає в необхідності все ж таки розділення міністерства: знову окремо на відповідальне за регіональну політику, окремо - за інфраструктуру.

"Окремим викликом з початку широкомасштабної агресії РФ проти України стало необхідність здійснення якісної регіональної політики, а саме взаємодії з органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади, військово-цивільними адміністраціями. Нові

виклики зумовлені повномасштабним вторгненням вимагають здійснення системної, передбачуваної та спрямованої на результат регіональної політики. Проте політика, яка здійснюється сьогодні міністерством в частині регіональної політики знаходиться в критичному стані", - йдеться в документі.

Кубраков: Прем'єр і монобільшість рішення не обговорювали

Для самого Кубракова його звільнення, схоже, стало несподіванкою.

"Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - написав він у Facebook.

Перед звільненням Кубракова низка ЗМІ писали з посиланням на джерела, що його згодом знову призначать міністром інфраструктури, а за регіони відповідатиме нова людина.

Після звільнення нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") розповів, що, схоже, це було остаточне звільнення Кубракова, і перепризначення не буде.

Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Крім того, сьогодні Рада звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського.

25 квітня він написав заяву про відставку через вручення йому підозри - його підозрюють в заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень (до призначення міністром).

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