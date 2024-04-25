Міністр агрополітики Микола Сольський подав у відставку

Заява від Миколи Сольського вже надійшла до Верховної Ради України. Урядовця підозрюють в заволодінні державною землею.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський написав заяву про відставку з займаної посади. Про це в четвер, 25 квітня, повідомила пресслужба відомства.

"Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі - продовжу працювати", - йдеться у заяві Сольського.

Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, ця заява вже надійшла до Верховної Ради України. "Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - написав він у Facebook.

Сольського підозрюють в заволодінні державною землею

До призначення міністром Сольський був народним депутатом з фракції "Слуга народу" і очолював за її квотою парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики.

Напередодні Сольському вручили підозру у незаконному заволодінні землями у Сумській області на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) стверджує, що міністр очолював злочинну групу, до якої входили посадовці органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), а також "особи, які контролювали діяльність цих органів - так звані куратори".

За даними слідства, учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два державних підприємства в Сумській області мали право постійного користування землею, а через їхню відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

"Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання", - йдеться у повідомленні.

Сольський: Всі докази та аргументи - вже на розгляді судів

Сам Сольський стверджує, що "події стосуються 2017-2018 років, коли він був адвокатом". Він пообіцяв "гарантувати максимальну відкритість для встановлення істини", але додав, що "в цьому немає потреби - всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів".