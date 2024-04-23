Міністру агрополітики Сольському вручили підозру

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило у вівторок, 23 квітня, про викриття колишнього голови аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра Кабінету Міністрів на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

У повідомленні не вказується ім'я підозрюваного, утім, як пише "Українська правда" з посиланням на джерела, йдеться про міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. До призначення міністром Сольський був народним депутатом з фракції "Слуга народу" і очолював за її квотою парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики.

НАБУ: міністр очолював злочинну групу

У НАБУ стверджують, що міністр очолював злочинну групу, до якої входили посадовці органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), а також "особи, які контролювали діяльність цих органів - так звані куратори".

За даними слідства, учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два державних підприємства в Сумській області мали право постійного користування землею, а через їхню відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

"Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання", - йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, у такий спосіб протягом 2017-2021 років учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектари та вартістю понад 291 мільйон гривень.

Спробі заволодіти ще 3282 га землі на 190 мільйонів гривень нібито завадили детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Підозри вже вручили міністру, двом "кураторам" органів Держгеокадастру та "особі, яка сприяла вчиненню злочину". Вручення підозр іншим учасникам схеми триває.