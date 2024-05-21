Рамштайн-22: Україні передадуть Leopard, БМП YPR, ракети ППО

Танки Leopard і зенітні ракети до системи Patriot в Україну відправить Іспанія, бойові машини піхоти YPR - Нідерланди. Німеччина розповіла про просування її ініціативи з посилення української ППО.

За підсумками 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що пройшло онлайн 20 травня, Іспанія та Нідерланди оголосили нові пакети військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ).

Іспанія відправить ЗСУ танки Leopard і ракети до Patriot

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що її країна відправить танки Leopard 2A4 в Україну наприкінці червня.

Минулого року іспанський уряд передав ЗСУ 10 таких танків, а протягом цього року пообіцяв доставити ще 19: перша партія з 10 танків має надійти до кінця червня, друга - у вересні.

До нової партії допомоги від Іспанії також увійдуть зенітні ракети до систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і системи захисту від дронів.

Нідерланди нададуть Україні партію БМП YPR

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна передасть ЗСУ партію бойових машин піхоти (БМП) YPR, оснащених станціями дистанційного керування озброєнням для вогневої підтримки на полі бою.

"Для України такі бронемашини дуже важливі. Вони маневрені, можуть швидко перекидати війська і можуть виконувати розвідувальні, наступальні та оборонні функції", - сказала вона.

За її словами, БМП прибудуть в Україну "найближчим часом". Їхня точна кількість і тип не розголошуються. Раніше Україна вже отримала 207 БМП YPR різних типів.

Просування ініціативи Німеччини з посилення ППО України

Тим часом міністерство оборони Німеччини повідомило про просування його ініціативи з посилення ППО України.

"Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Канада готові брати участь фінансово. США, Великобританія, Франція, Іспанія, Литва, Бельгія і Румунія мають намір допомагати обладнанням і ракетами. Також до ініціативи хоче приєднатисяЛатвія", - розповіли у Берліні.

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