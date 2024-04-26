Іспанія підтвердила плани надання ЗСУ ракет до Patriot

Передачу Україні самих систем ППО Patriot іспанська влада виключає, але готова надати невелику кількість ракет до них, написала El Pais. Після засідання в форматі "Рамштайн" міноборони підтвердило цю інформацію офіційно.

Під тиском Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європейського Союзу (ЄС) Іспанія погодилася надати Україні ракети для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot, повідомило першим у п'ятницю, 26 квітня, іспанське видання El Pais із посиланням на урядові джерела.

Іспанські збройні сили мають три батареї Patriot. Одна з них (розміщена на базі морської піхоти у Валенсії) використовується для навчання військових Збройних сил України (ЗСУ). Іспанський уряд виключає передачу самих зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), але готовий надати невелику кількість ракет до них. Про яку саме кількість йдеться, в публікації не уточнювалось.

Згодом, за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес офіційно підтвердила цю інформацію. Кількість ракет вона не назвала. Як пише Reuters, за даними місцевих ЗМІ, йдеться про чотири ракети.

Читайте також: Рютте запропонував викупити Patriot для України

Необхідні сім Patriot

У п'ятницю посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що ЗСУ для відбиття російських атак необхідні сім нових ЗРК Patriot. Про це ж тиждень тому говорив і президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна-НАТО.

Макеєв привітав рішення Німеччини надати Україні третю таку систему. За його словами, українська влада сподівається, що 26 квітня інші союзники також візьмуть на себе подібні зобов'язання на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн.

Ще на початку квітня Зеленський оцінював кількість Patriot, необхідних для повного захисту повітряного простору України, в 25 одиниць.

Читайте також: Шольц сподівається, що країни НАТО знайдуть для України ще шість систем Patriot