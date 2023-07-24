З Іспанії до України прямують нові "Леопарди"

Іспанія надіслала в Україну останні чотири з 10 обіцяних раніше танків Leopard 2. У Київ також прямують 10 БТР, бронемашини, карети швидкої допомоги та польовий госпіталь. Прибути мають на початку серпня.

У понеділок, 24 липня, з іспанського порту Сантандер вирушив військовий вантаж з чотирма танками Leopard 2A4 для України, повідомляється на сайті міністерства оборони Іспанії.

Крім "Леопардів", Іспанія передає 10 бронетранспортерів (БТР) М-113, 10 військових вантажівок, один броньований багатоцільовий автомобіль, чотири карети швидкої допомоги для цивільних та одну броньовану швидку для військових госпіталів. Напередодні до Польщі для транзиту в Україну вже прибув польовий госпіталь від Іспанії.

Очікується, що Збройні сили України (ЗСУ) отримають відправлену техніку на початку серпня.

Раніше Україна вже отримала від Іспанії шість з 10 обіцяних "Леопардів".

1 липня під час візиту до Києва прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував виділення 55 мільйонів євро допомоги на відбудову України. З них 51 мільйон спрямують на фінансування українських малих і середніх підприємств, решту чотири - на встановлення автономних систем відновлювальної енергії в українських школах. Крім того, Іспанія виділить сім мільйонів євро на будівництво укриттів в українських школах, закупівлю портативних інкубаторів і допомогу жертвам сексуального насильства.

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