Німеччина передасть Україні ще один Iris-T за кілька тижнів

Німеччина планує передати Україні четверту систему протиповітряної оборони (ППО) Iris-T "за кілька тижнів".

Про це у четвер, 18 квітня, повідомив голова оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух (Helmut Rauch), який прибув в Україну в складі делегації віцеканцлера й міністра економіки Німеччини Роберт Габека.

"Три наші системи вже в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна (Iris-T. - Ред.) - за кілька тижнів", - сказав він виданню Bild .

Читайте також: Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot

Німеччина обіцяє Україні 20 Iris-T

Згідно з переліком наданої та запланованої військової допомоги Україні на сайті уряду ФРН, в Україну вже доставлені три Iris-T SLM і одна Iris-T SLS. Протягом 2024-2025 років Німеччина пообіцяла Україні поставити ще 20 систем IRIS-T - дев'ять SLM і 11 SLS.

Iris-T є найсучаснішою системою ППО Німеччини - її поки не має у своєму розпорядженні навіть Бундесвер (німецькі збройні сили. - Ред.). Її вартість сягає 140 мільйонів євро.

Iris-T складається з пускової установки на військовій вантажівці з місцем для розміщення восьми ракет, радіолокаційної машини та командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів - в залежності від модифікації. Таким чином, їхня дальність дії більша, ніж у зенітних ракет, які запускаються з плеча, наприклад Stinger, які Німеччина також постачає до України.

Iris-T зарекомендувала себе як надійний захисник українського неба від дронів і крилатих ракет, що летять на дозвукових швидкостях. Водночас проти балістичних ракет вона безсила.