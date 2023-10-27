Німеччина передала Україні третю систему ППО IRIS-T SLM

Україна отримала від Німеччини третю систему IRIS-T SLM з керованими ракетами середньої дальності, а також інше військове обладнання та боєприпаси.

Україна отримала від Німеччини третій новітній німецький зенітний ракетний комплекс (ЗРК) IRIS-T SLM. Система надійшла в рамках нового пакета військової підтримки України від ФРН, що випливає з переліку наданих ЗСУ озброєнь, оновленого в п'ятницю, 27 жовтня, на сайті федерального уряду.

"Навіть якщо ситуація з безпекою в усьому світі продовжить погіршуватися, і ми з великим занепокоєнням дивимося на Ізраїль, зокрема, і на Близький Схід, ми не припинимо підтримувати Україну", - заявив, коментуючи нові поставки зброї до України, міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius), цитує Reuters. "Ви можете на нас розраховувати, і ми зробимо все можливе. Ця війна не буде забута", - запевнив міністр. За його словами, третя система IRIS-T є "необхідною для захисту України".

IRIS-T SLM - це новітня система ППО середньої дальності дії. Ракети до комплексу мають радіолокаційну голівку самонаведення, і здатні вражати цілі в радіусі до 40 кілометрів по дальності та до 20 кілометрів по висоті.

Загалом уряд Німеччини пообіцяв надати Україні шість систем ЗРК IRIS-T SLM, дві з яких раніше вже були поставлені на бойове чергування ЗСУ й довели свою ефективність під час захисту українського неба від російських дронів та крилатих ракет.

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БТРи, дрони та боєприпаси

Також до нового пакета озброєнь та військового оснащення увійшли ракети до IRIS-T SLS малої дальності, одна радіолокаційна система (РЛС) TRML-4D, чотири бронетранспортери, чотири сідельних тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепа до них, шість машин прикордонної охорони, вісім розвідувальних дронів Vector, РЛС повітряного спостереження TRML-4D, п'ять надводних дронів, чотири контрбатарейних радари GO 12, боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II, п'ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155-мм, 10 тисяч захисних окулярів.

Раніше цього місяця міністерство оборони Німеччиниповідомляло про підготовку нового зимового пакета допомоги для України на суму близько одного мільярда євро, до якого мали увійти додаткові ЗРК Patriot, третя IRIS-T SLM та друга IRIS-T SLS, а також зенітні самохідні установки Gepard.

У 2023 році на фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України Німеччина заклала 5,4 мільярда євро. Торік на ці цілі було виділено два мільярди євро. За ці кошти фінансується військова допомога Києву. У липні уряд Німеччини обіцяв, що до 2027 року на військову допомогу Україні буде виділено ще близько 10,5 мільярда євро.