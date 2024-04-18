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У Київ приїхав віцеканцлер Німеччини Габек

Олександр Куницький
18 квітня 2024 р.

В Україну з візитом прибув віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек. Його супроводжують представники енергетичної та оборонної галузі.

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Роберт Габек на вокзалі в Києві
Роберт Габек на вокзалі в КиєвіФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) вранці четверга, 18 квітня, прибув до Києва з візитом, повідомляє кореспондент DW.

"Останній раз я був у Києві рік тому. Тоді, я думаю, це була перша поїздка політика з бізнес-делегацією. Нинішня поїздка, майже через рік, також є знаком того, що ми повинні і будемо підтримувати Україну постійно та наполегливо", - сказав він журналістам.

Як розповів Габек, до його делегації входять представники енергетичної галузі, які з'ясують необхідну підтримку енергетичній інфраструктурі України. "Але німецькі компанії вже постачають турбіни та пристрої у великих кількостях", - додав він. 

Роберт Габек у Києві, 18 квітня 2024
Габек у КиєвіФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

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Також у складі делегації є представники оборонної та збройової промисловості. Габек наголосив на необхідності нарощувати виробництво, ремонт і обслуговування зброї в Україні, Німеччині та Європі. 

Посилення ППО України

У цьому контексті Габек нагадав про заклик Німеччини до Європейського Союзу, країн-членів НАТО та третіх країн посилити протиповітряну оборону (ППО) України. "Ми поставляємо ще одну систему Patriot зараз", - нагадав він. - Ми рухаємося вперед і не чекаємо. Так, ми повинні діяти разом (з іншими партнерами. - Ред.), але хтось повинен бути першим рушієм". 

Роберт Габек приїхав в Україну. Київ, 18 квітня 2024
Габек, Київ 18 квітняФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Україна бореться за власне самовизначення, за свою територіальну цілісність, проти агресії Путіна. Але вона також бореться за цінності, які визначають Європу. І тому успішна боротьба України також є інтересом самої Німеччини", - зазначив Габек.

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Санкції проти РФ

Він також наголосив на важливості дотримання санкцій проти РФ. "Ми стоїмо перед 14-м санкційним пакетом. Як бачите, санкцій багато. Деякі з них обходять. Країни та компанії отримують від цього прибуток. Ми будемо вживати дедалі жорсткіших заходів проти цього на європейському та німецькому рівнях", - пообіцяв Габек.

Крім того, віцеканцлер зауважив, що треба ретельніше придивитися до того, що приносить доходи Росії: "Краще ще раз проаналізувати, звідки насправді береться іноземна валюта (в Росії - Ред.)".

Нагадаємо, напередодні Рада Європейського Союзу остаточно схвалила криміналізацію ухилення від санкцій. Це означає, що в усіх країнах ЄС вважатимуться кримінальними злочинами такі дії, як допомога в обході заборони на в'їзд, торгівлі товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. 

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