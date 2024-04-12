ЄС затвердив кримінальну відповідальність за обхід санкцій

Рада ЄС затвердила директиву, яка запроваджує кримінальні покарання за порушення та обхід санкцій. Порушників штрафуватимуть, а в окремих випадках їм загрожує позбавлення волі.

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила криміналізацію ухилення від санкцій, затвердивши в п'ятницю, 12 квітня, директиву щодо мінімальних правил покарання за порушення та обхід запроваджених обмежень.

Це означає, що в усіх країнах Євросоюзу вважатимуться кримінальними злочинами такі дії, як допомога в обході заборони на в'їзд, торгівлі товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. Крім того, кримінальними стануть заохочення, допомога та схиляння до порушення санкцій.

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Як зазначається в пресрелізі на сайті Ради ЄС, країни Євросоюзу повинні забезпечити, щоб міра покарань була пропорційною до скоєних злочинів. Здебільшого такі порушення каратимуться штрафами, проте умисне порушення санкцій має каратися максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі.

Раніше Рада ЄС і Європарламент досягли згоди в тому, що строки за подібні злочини можуть становити від року або від п'яти років, залежно від тяжкості правопорушення. Водночас, окремі країни ЄС зможуть приймати рішення, які передбачають суворіші покарання.

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До відповідальності зможуть притягати й компанії

Відповідно до директиви до відповідальності зможуть притягувати не лише фізичних осіб, а й компанії, якщо злочин був скоєний особою, яка обіймає керівну посаду в організації. У таких випадках порушників зможуть позбавляти права на ведення підприємницької діяльності та відкликати ліцензії на ведення бізнесу в ЄС.

Директива набуде чинності на 20-й день після публікації в офіційному журналі Євросоюзу. Держави-члени мають 12 місяців на включення положень цієї директиви до свого національного законодавства.

Єврокомісія запропонувала посилити покарання за порушення санкцій у грудні 2022 року через численні спроби обійти обмежувальні заходи, введені щодо Росії за війну проти України.