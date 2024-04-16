На спеціальному саміті ЄС обговорять ППО для України

На спецзасіданні Євроради обговорюватиметься надання додаткових засобів ППО Україні та передачу їй доходів від заморожених російських активів. Також торкнуться теми втручання РФ у діяльність інституцій ЄС.

На спеціальному засіданні Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 17-18 квітня, лідери країн Євросоюзу обговорять постійні атаки Росії на мирних жителів України та її критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні об'єкти. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у вівторок, 16 квітня, у своєму офіційному запрошенні, адресованому главам держав і урядів ЄС. У ньому він наголосив на "терміновій необхідності активізації нашої військової допомоги, зокрема засобів протиповітряної оборони". До саміту по відеозв'язку приєднається і президент України Володимир Зеленський.

За словами чиновника Євросоюзу, який причетний до підготовки зустрічі, очікується, що як у кулуарах, так і, ймовірно, і на самому засіданні обговорюватимуть питання надання Києву ЗРК Patriot. Інший високопоставлений чиновник повідомив журналістам, що цю тему просили включити до порядку денного.

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Питання про втручання Росії в діяльність інституцій ЄС

Бельгія і кілька інших країн мають намір також порушити питання про шпигунство і втручання Росії в діяльність інституцій Європейського Союзу. Водночас чиновник ЄС наголосив, що Європейська рада не має достатніх повноважень в таких сферах, як національна безпека. Оскільки Бельгія є місцем розташування інституцій ЄС, то подальші кроки належать до її компетенції.

Кількома днями раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кро оголосив про початок розслідування за підозрою у втручанні Росії в загальноєвропейські вибори, які відбудуться в червні. Він заявив, що спецслужби його країни, як і їхні колеги в Чехії, підтвердили існування російської агентурної мережі, що працює в кількох європейських країнах з метою підірвати європейську підтримку України.

Лідери ЄС на саміті також торкнуться теми передачі Україні доходів від заморожених російських активів. Як повідомив третій чиновник Євросоюзу, робота над цим питанням просунулася далеко вперед, проте наразі не відомо, чи буде вона завершена до нинішнього саміту, оскільки низку юридичних деталей ще належить доопрацювати. Ще один представник ЄС висловив сподівання, що в підсумковий документ саміту буде внесене певне формулювання щодо цього.

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