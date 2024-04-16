ПАРЄ закликала конфіскувати державні активи Росії

Рада Європи має очолити процес конфіскації російських державних активів та їх використання для відновлення України через спеціально створений міжнародний компенсаційний механізм. Про це йдеться у резолюції "Підтримка відбудови України", яка була одноголосно ухвалена у вівторок, 16 квітня, у Страсбурзі під час весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Асамблея закликає країни, на території яких були заморожені активи російського Центробанку, почати співпрацю "для швидкої передачі цих активів визначеному міжнародному механізму компенсації". ПАРЄ вважає, що цей механізм має бути створено під егідою Ради Європи. Він має включати в себе міжнародний трастовий фонд, котрий акумулюватиме всі державні активи Росії, заморожені на території країн-членів Ради Європи (РЄ) і тих держав, які не входять до її складу. А також "неупереджену та ефективну" міжнародну претензійну комісію, яка розглядатиме позови, подані фізичними та юридичними особами України, котрі постраждали від російської агресії.

Держава-агресор зобов’язана заплатити репарації

У резолюції, підготовленій доповідачем від Європейської народної партії, представником албанської делегації Лулзімом Башею, висловлюється "глибока стурбованість масштабними руйнуваннями та тяжкими стражданнями, завданими Україні та її народу" вторгненням Росії, яке триває від 2014 року і яке спричинило "значні людські та матеріальні втрати, грубі порушення прав людини та численні військові злочини".

На думку ПАРЄ, Рада Європи має відігравати провідна роль у координації зусиль з відновлення України, "через рекомендацію конфіскувати російські державні активи та використати їх на відбудову України". "Такі дії мають потрійну мету: зміцнення України, гарантування відповідальності РФ і стримування будь-якої ймовірної агресії у майбутньому".

"Неучасть Росії у врегулюванні міжнародних суперечок" не дає змогу забезпечити виплату репарацій Україні через традиційні правові канали. Проте ПАРЄ нагадує, що РФ як держава-агресор перебуває під зобов’язанням надати повну компенсацію за збитки, "спричинені її міжнародно-протиправними діями, включаючи руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні труднощі та інше".

Пожежа в житловому будинку в Кривому Розі після російської ракетної атаки Фото: Andriy Ermak/Telegram

Конфіскація - контрзахід проти держави, що порушує право

Загалом Захід заморозив близько 300 мільярдів доларів державних активів Росії, які "мають бути доступні для відновлення України". Серед країн ЄС на разі немає одностайної позиції щодо конфіскації цих активів на користь України. Проте у ПАРЄ має з цього приводу чітку позицію. "Відповідно до міжнародного права, держави мають повноваження вживати контрзаходи проти держави, яка грубо порушила міжнародне право. Зараз настав час для держав-членів Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів", - наголошується у резолюції.

Згідно з міжнародним правом, контрзаходи спрямовуються на те, щоб "спонукати державу-порушницю припинити свою протиправну поведінку або виконати свої зобов’язання, спричинені такою поведінкою, наприклад, виплатити компенсацію за завдані збитки. Однією з причин, яка зупиняє західні країни від конфіскації російських державних активів є принцип суверенного імунітету, згідно з яким держава та її майно не можуть підпорядковуватися суду іноземної держави. Проте ПАРЄ наголошує, що легітимність рекомендованих нею контрзаходів "залишається незаперечною в рамках суверенного імунітету".

Спікер Верховної Ради попросив ПАРЄ про допомогу

Перед початком дебатів, на обговорення яких було винесено текст резолюції, до депутатів ПАРЄ звернувся голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Його промова була надзвичайно емоційною і не залишила байдужим нікого з присутніх.

За словами спікера українського парламенту, він приїхав до Страсбурга, щоб "зазирнути в очі кожного" члена ПАРЄ, подякувати тим, "хто невтомно допомагає", і "попросити про допомогу тих, хто може допомогти, але чомусь досі цього не зробив". "Я прошу вас від імені втомленого, але незламного українського солдата, який вже третій рік не залишає свій окоп, хоча сьогодні йому не вистачає боєприпасів, від імені матері, яка не може захистити своє дитя від російських ракет в Харкові, Сумах, Києві, Запорожжі, Одесі, Херсоні та по всій Україні, я звертаюся до вас від імені українських вчителів, лікарів, рятувальників, від імені українського парламенту, з мовчазною молитвою за всіма загиблими, від імені всіх поранених, скалічених, але не скорених", - сказав Стефанчук.

Руслан Стефанчук Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Zumapress/picture alliance

Він вважає, що час на роздуми західних партнерів, "чи давати Україні зброю, чи ні, вже скінчився", і "ми повинні діяти негайно". Попри те, що ПАРЄ не має мандату на вирішення військових та без пекових питань, Стефанчук переконаний, що депутати Асамблеї можуть вплинути на рішення урядів країн, які вони представляють, щодо надання зброї для України.

Відбудувати Україну і компенсувати всі збитки, нанесені російською агресією, неможливо доти, поки Росія не буде переможена, заявив під час дебатів британський депутат-консерватор Девід Бленсатра. Він закликав США та європейські країни "допомогти усією можливою зброєю Україні", щоб "разом здолати Росію". Політик переконаний, що 300 мільярдів доларів заморожених активів РФ "ніколи не мають бути повернені" Москві. За його словами, "різні юристи та фінансові інституції не повинні переконати нас", що конфіскація російських активів не має прецедентів і тому це неможливо зробити.

До повної солідарності з Україною закликав й іспанський депутат від Європейської народної партії Пабло Хіспан. "Ми всі повинні докласти зусиль для поразки Росії і показати свою відданість цій меті", - заявив політик. Поки Україна бореться на полі бою, "нам треба підтримувати її економіку, фінансові та громадські служби, енергетику". "Ми маємо це робити доти, поки Росія не програє", - заявив Хіспан.

Компенсація збитків, нанесених російською агресію, має відбуватися за рахунок конфіскованих активів РФ через спеціально створений міжнародний механізм, переконаний і представник групи лібералів від Франції Клод Керн. "Ми переживаємо поворотний момент нашої історії і повинні продовжувати віддано підтримувати Україну", - наголосив Керн.

Швейцарський депутат-соціаліст Пєр-Алан Фрідез визнав, що на нього велике враження справили зображення знищеного росіянами Маріуполя. За його словами, на відновлення "руйнівних наслідків російської агресії" знадобляться значні фінансові ресурси. На думку політика, за відновлення має заплатити той, хто спричинив руйнування. "Використання заморожених активів - пріоритет, і нам треба знайти законні шляхт, щоб використати російські активи", - наголосив Фрідез.