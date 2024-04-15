Кулеба - критикам ударів по НПЗ: Українці гинуть без Patriot

В МЗС України кажуть, що партнери можуть висувати умови, якщо надають їй зброю, інакше - "немає предмета розмови".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на критику українських ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), яка минулого тижня пролунала з боку міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Послухав пана Остіна. Дуже великий друг України, багато для нас зробив - але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому", - сказав Кулеба 14 квітня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Натомість міністр зазначив, що через відсутність батарей систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot в Україні гинуть цивільні. "Це нікого не хвилює?" - риторично запитав він.

За словами Кулеби, критика може бути конструктивною, якщо союзники надаватимуть допомогу Україні. "Якщо партнери кажуть: "Ми вам даємо 7 батарей Patriot завтра, але у нас до вас прохання не робити ось цього й ось цього" - тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакета допомоги, і при цьому тебе просять щось не робити, тоді немає предмета", - цитує слова Кулеби видання "Ліга".

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Макеєв закликав брати приклад з Німеччини - надати Україні Patriot

Тим часом посол України в Берліні Олексій Макеєв зазначив в інтерв'ю Der Spiegel, що гарний приклад у постачанні зброї Україні подала Німеччина. "Рішення без зволікання передати Україні третю вогневу установку Patriot - це наша спільна перемога", - сказав він.

На його думку, після рішення передати українській армії ще одну систему Patriot ФРН "повинна показати іншим країнам, що настав час діяти, а не зволікати", адже Україна терміново потребує додаткової протиповітряної оборони.

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