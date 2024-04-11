Кулеба: Ніч у Харкові переконала б партнерів надати Patriot

На тлі останніх масованих ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі Україна конче потребує додаткових систем протиповітряної оборони (ППО), зокрема, Patriot, наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця "Петріотам" зараз немає. Я впевнений, що якби ті, від кого це залежить, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б ухвалені швидко. І я готовий поїхати разом з ними", - написав він у соціальній мережі Х у четвер, 11 квітня, після чергового удару РФ по українській енергетиці.

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Bild: в України закінчилися ракети до Patriot і IRIS-T

Тим часом журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив у четвер, що в України закінчилися ракети до систем ППО Patriot та Iris-T. "Також вичерпані або знищені більшість інших запасів засобів ППО. Це при тому, що на наших складах зараз є сотні систем і тисячі ракет. Нема слів. Просто злість", - написав він у соцмережі X.

Звідки в нього така інформація, Рьопке не зазначив. Офіційно вона не підтверджена. Згодом журналіст уточнив, що в України "не нуль" ракет до Patriot, але кілька тижнів тому джерело повідомило йому точну кількість і вона "була настільки малою, що зараз, мабуть, близька до нуля".

Повітряні сили: Україні потрібно 25 систем Patriot

Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш сказав у четвер, що для захисту українських міст від російських атак потрібно 25 систем типу Patriot. "Звичайно, нам бракує й багато інших засобів, які могли би прикривати повітряний простір. Також необхідні переносні комплекси, які застосовуються мобільними вогневими групами", - цитує його слова на брифінгу "Укрінформ".

За його словами, нині є необхідність у розбудові цілої системи ППО, глибоко ешелонованої, яка включатиме засоби малого, середнього і великого радіусу дії за підтримки винищувальної авіації.