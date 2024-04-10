Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ

Замість ударів по російських НПЗ міністр оборони США Ллойд Остін радить Києву сфокусуватися на військовій інфраструктурі. Ураження НПЗ може мати наслідки для світового ринку енергетики, заявив він.

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові ринки енергетики, і закликав країну зосередитися натомість на військових цілях. Про це увечері у вівторок, 9 квітня, написало американське видання Bloomberg.

"Ці атаки можуть мати ефект доміно для глобальної енергетичної ситуації, - сказав Остін комітету Сенату з питань збройних сил. - Для України корисніше йти по тактичних і оперативних цілях, що може безпосередньо вплинути на поточну боротьбу".

Крім того, він вчергове закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні, стверджуючи, що це також забезпечить робочими місцями американців внаслідок збільшення оборонного виробництва США. За його словами, понад 50 мільярдів доларів із запланованих до виділення буде розподілено між понад 30 штатами, а ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.

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Зауваження Остіна щодо атак по НПЗ в РФ різко засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив адміністрацію Байдена в перешкоджанні ефективним діям України з політичних міркувань. "Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів", - заявив Коттон.

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Як зауважує видання, більшу частину президентського терміну Джо Байден присвятив боротьбі з інфляцією, зокрема щодо ціни на бензин для американських споживачів. На тлі активізації ударів України вглиб території РФ по нафтопереробних заводах, експорт сирої нафти з Росії морем в перший тиждень квітня знизився з рекордного за рік рівня, досягнутого наприкінці березня. Згідно з даними Bloomberg, падіння спричинила менша кількість відправлених вантажів із балтійських портів Приморська та Усть-Луги, де обсяги впали приблизно на п'яту частину. Відкат стався після сплеску потоків експорту із цих портів в останні два тижні березня на тлі ударів українських безпілотників по ГПЗ, які, можливо, сприяли перенаправленю сирої нафти на експорт, а не на переробку, пише видання.

Українські атаки по НПЗ в РФ обумовлені спробами Києва скоротити постачання палива армії Росії, а також зменшити доходи від експорту, які Москва використовує для фінансування війни, вказує Bloomberg.

Натомість США із початком повномасштабної війни РФ проти України намагалися збалансувати скорочення доходів РФ від експорту нафти з підтримкою постачання на світові енергетичні ринки, щоб знизити інфляцію та полегшити ситуацію для світової економіки. Головний інструмент в цьому - обмеження ціни на експорт російської нафти - був успішним, зауважує видання. Водночас Bloomberg вказує на зростання занепокоєння через рекордне за майже пів року підвищення цін на нафту у світі, переважно у зв'язку з ескалацією на Близькому Сході.

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