Допомога Україні: Байден зустрінеться з лідерами Конгресу

Президент США Джо Байден зустрінеться 27 лютого у Білому домі з лідерами Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном задля розблокування "мільярдів доларів екстреної допомоги", зокрема, Україні, а також запобігання припинення роботи уряду США. Про це в ніч на понеділок, 26 лютого, написало агентство Bloomberg.

Байден "обговорить нагальність ухвалення двопартійного доповнення до закону про національну безпеку і збереження роботи уряду", йдеться в щотижневому розкладі, опублікованому Білим домом 25 лютого.

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

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Законопроєкт на розгляді конгресменів

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Україні. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат (верхня палата Конгресу США) схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Тепер цей документ має схвалити Палата представників (нижня палата Конгресу США), де, на відміну від Сенату, більшість складають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав законопроєкт "свідомо непрохідним". Причина нібито в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія. Нині до кінця лютого конгресмени перебувають на канікулах.

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