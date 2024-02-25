Веслі Кларк: Україна потребує сотні сучасних літаків

Україна потребує більшої кількості зброї для оборони від російської агресії, адже якщо вона не втримається, війна може перекинутися далі у Європу, попереджає екскомандувач НАТО.

Якщо Україна не витримає оборону проти Росії, ризики війни в Європі зростуть. Про це в інтерв'ю DW заявив колишній командувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, американський генерал у відставці Веслі Кларк у суботу, 24 лютого.

За його словами, Україна наразі тримає стіну російської агресії, яка загрожує перекинутися за межі України "в Польщу, країни Балтії і невідомо куди ще". "Якщо Україна не втримається, я думаю, що ризики конфлікту в Європі, безумовно, зростуть. І це буде справжнім викликом для НАТО", - каже Кларк.

Крім того, ескалація з Росією вимагатиме від європейських країн трансформації оборонних бюджетів - виділення щонайменше 3-4 відсотків ВВП на оборону.

"Звідки візьмуться ці гроші? Вам (Німеччині. – Ред.) доведеться їх "створити". Коли ви їх "створите", ви побачите, що це, можливо, покращить німецьку економіку (...) Це майбутнє, з яким ми зіткнемося, якщо не надамо допомогу вчасно в достатній кількості та якості для того, щоб Україна могла захистити себе і повернути свою територію", - зазначив Кларк.

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Україні недостатньо десятка F-16

На думку генерала, Захід має збільшити обсяги переданого озброєння Україні. За його словами, Київ потребує "не просто десятка винищувачів F-16", а кілька сотень сучасних літаків, щоб мати перевагу у повітрі, не лише ракет Taurus, а й інших балістичних ракет, щоб мати змогу наносити удари глибоко по території Росії.

Коментуючи побоювання щодо того, що поставки Україні далекобійної зброї можуть призвести до залучення Заходу у війну з РФ, Кларк сказав, що тоді західним країнам довелося б визнати, що Росія воює із Заходом.

"Україна - лише жертва. Немає жодних ознак того, що Путін задовольниться Україною. Він говорив про протилежне", - зауважив генерал.

Кларк також наголосив на важливості ухвалення Конгресом подальшої допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, більша частина з яких "буде витрачена у оборонній промисловості США".

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