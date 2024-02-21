У Пентагоні наголосили на важливості допомоги зброєю для ЗСУ

Без військової допомоги від США ЗСУ доведеться вирішувати, які міста вони в змозі утримати за наявних ресурсів, заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Вона закликала Конгрес терміново схвалити надання коштів Україні.

Без нової військової допомоги від Сполучених Штатів Збройним силам України (ЗСУ) доведеться вирішувати, які міста вони здатні утримати за наявних у них ресурсів. Таку думку висловила на брифінгу для ЗМІ у вівторок, 20 лютого, заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Якщо запит на додаткове фінансування (військової допомоги Україні. - Ред.) не буде схвалено (Конгресом США. - Ред.), Україні доведеться робити вибір і вирішувати щодо того, які міста вони зможуть утримати за тих ресурсів, що мають зараз, і з тим, що партнери їм і надалі надсилатимуть", - визнала вона.

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"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Наразі точиться вкрай важлива боротьба за їхнє життя та країну, тож ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги, який лунає з жовтня", - наголосила речниця Пентагону.

Вона пояснила, що передбачена в внесеному в Конгрес законопроєкті допомога для України містить засоби ППО, артилерію та боєприпаси.

При цьому вона назвала відступ ЗСУ з Авдіївки "стратегічним", здійсненим з метою збереження артилерії та снарядів, яких Україні зараз гостро бракує.

Білий дім і Київ теж пов'язали відхід ЗСУ з Авдіївки з бездіяльністю Конгресу

Раніше того дня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі поклав провину за вихід Збройних сил України (ЗСУ) з Авдіївки на "бездіяльність Конгресу".

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Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі CNN у вівторок заявив, що Авдіївка не була б втрачена, якби Україна "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

Умєров і Сирський обговорили з Остіном план дій

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели у вівторок розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої "обговорили спільне розуміння ситуації та план дій".

"У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгостроковим плануванням у форматі коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн", - написав Умєров у Facebook.