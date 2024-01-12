Білий дім: Допомога Україні припинилася, а РФ посилює атаки

У Байдена наголосили на важливості продовження Конгресом допомоги Україні вже зараз - на тлі посилення російських атак.

США вже виділили Україні останню партію допомоги, на яку мали затверджені в бюджеті кошти, тому дуже важливо, щоб Конгрес схвалив продовження підтримки, наголосив на брифінгу 11 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Допомога, яку ми надавали, зараз зупинилася. Атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І зараз вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи", - зазначив Кірбі, додавши, що потреба в допомозі Україні є особливо гострою взимку.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден ще в жовтні 2023 року направив до Конгресу запит на екстрене фінансування України в розмірі понад 60 мільярдів доларів, але законодавці досі не домовилися про виділення цих коштів.

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