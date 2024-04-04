РФ не може відремонтувати свої НПЗ через санкції - Reuters

Через поломки обладнання та атаки дронів російські нафтопереробні заводи скоротили виробництво на 14 відсотків і не можуть відновити його через вихід з країни західних постачальників і накладені санкції, пише Reuters.

Російські нафтові компанії не можуть отримати необхідні комплектуючі для ремонту нафтопереробних заводів (НПЗ), обладнання яких вийшло з ладу, або було пошкоджене внаслідок ударів дронів. Така ситуація склалася через вихід з ринку РФ низки іноземних компаній, які постачали технологічне обладнання на російські НПЗ, а також санкції, запроваджені західними країнами, пише міжнародна агенція Reuters у четвер, 4 квітня.

Як приклад видання наводить ситуацію на НПЗ компанії "Лукойл" у Нижньогородській області РФ, який є четвертим найбільшим у країні та виробляв до 11 відсотків від загального обсягу бензину в Росії.

За даними Reuters, на цьому заводі ще в січні вийшло з ладу технологічне обладнання - одна з двох наявних установок для каталітичного крекінгу. "Вони кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти", - стверджує співрозмовник агентства.

Через це виробництво у відповідному підрозділі заводу зупинилося. Погіршилася ситуація після атаки дронів по цьому НПЗ. За даними джерел Reuters, завод скоротив виробництво на 40 відсотків, що вартуватиме "Лукойлу" майже 100 мільйонів доларів втрачених доходів на місяць.

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Західні інженерні компанії не збираються допомагати росіянам

За інформацією видання, установку на цьому заводі могла полагодити лише одна компанія - американська транснаціональна корпорація UOP, яка вийшла з ринку РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як запевнили у Honeywell International Inc - материнській компанії UOP - з того часу вона не постачала обладнання, запчастини, продукти або послуги ані НПЗ в Нижньогородській області РФ, ані іншому заводу який раніше обслуговувала - Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї РФ, який зазнав атаки 17 березня.

"Ми активно працюємо над виявленням і припиненням будь-якого можливого перенаправлення нашої продукції в Росію через треті сторони", - наголосили в Honeywell.

В іншій корпорації, яка раніше працювала в РФ, - шведсько-швейцарській ABB - також запевнили, що припинили приймати нові замовлення в Росії після вторгнення в Україну, і не планують продовжувати там бізнес після того як виконають існуючі контрактні зобов'язання.

За даними Reuters, західні компанії, такі як UOP і ABB, постачали технології та програмне забезпечення для всіх 40 найбільших російських НПЗ протягом останніх двох десятиліть.

Потужності російських НПЗ скоротились на 14 відсотків

Як стверджують джерела агенції, від початку року дрони уразили щонайменше десяток російських НПЗ, що змусило ті зупинити близько 14 відсотків потужностей у першому кварталі.

Російські посадовці запевняють, що всі НПЗ будуть полагоджені до червня, а російські фірми - працюють над виробництвом необхідних запчастин. Також, за їхніми твердженнями, інші НПЗ збільшили виробництво після ударів безпілотників, і на місцевому ринку палива не виник дефіцит.

Водночас два джерела Reuters стверджують, що "Лукойл" звернувся до китайських компаній з проханням відремонтувати установку для каталітичного крекінгу в Нижньогородські області. "У Китаю є така технологія. Але часто це означає повну дорогу заміну агрегату, а не звичайний, дешевий, регулярний ремонт", - зауважив співрозмовник агентства.

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