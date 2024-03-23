У Самарській області РФ пожежа на НПЗ після атаки дрона

Місцеві жителі повідомляють про вибухи на НПЗ у російському Новокуйбишевську. Екстрені служби підтверджують інформацію про пожежу.

На нафтопереробному заводі (НПЗ) у Новокуйбишевську Самарської області РФ в ніч на суботу, 23 березня, пролунали щонайменше два вибухи і почалася пожежа. За даними місцевих ЗМІ, після падіння безпілотника загорілася колона нафтопереробної установки. Про постраждалих не повідомляється. На місці працюють пожежні служби. НПЗ у Новокуйбишевську спеціалізується на випуску високоякісного моторного палива.

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Атаки дронів на російські НПЗ

За останні тижні посилилися атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Згідно з інформацією українських військових, з 2022 року Київ щонайменше 12 разів атакував великі російські НПЗ. Цього року відбулося вже щонайменше 9 подібних атак, унаслідок яких у Росії підвищили ціни на бензин і знизили обсяги переробки нафти.

Колишній аналітик ЦРУ Геліма Крофт, як пише газета Financial Times, зазначила, що Україна може вразити значну частину російської енергетичної інфраструктури, поставивши під загрозу близько 60 відсотків експорту країни. За даними видання, США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ.

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