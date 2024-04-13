Бербок закликала партнерів негайно посилити ППО України

Про німецька міністерка вона заявила після новини про те, що Німеччина передає Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала партнерів посилити протиповітряну оборону (ППО) України. Про це вона заявила у суботу, 13 квітня, після новини про те, що Німеччина передає Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.

"Додатковою установкою Patriot ми зміцнюємо захисний щит України. Адже вона захищає і наш мирний порядок. Разом з Борисом Пісторіусом я інтенсивно та систематично проводжу кампанію серед партнерів та в НАТО щодо подальших негайних поставок засобів ППО", - йдеться у повідомленні посольства ФРН в Україні в соцмережі X.

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Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер (Martin Jaeger) також закликав партнерів доєднатися до ініціативи ФРН.

"Німеччина надає додаткову допомогу у сфері протиповітряної оборони. Ми відправляємо ще одну систему Patriot з усім, що до неї належить. В країні буде три системи з Німеччини. Крім того, Iris-T і Gepard також тут. Тепер інші повинні швидко приєднатися!", - зазначив він у дописі у соцмережі X.

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13 квітня уряд Німеччини на фоні ударів РФ по енергоструктурі України заявив про передачу Києву ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot. Patriot для України надійде зі складів Бундесверу і має бути негайно переданий Києву, повідомили в міністерстві.