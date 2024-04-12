Міжнародне енергетичне агентство засудило удари по НПЗ у РФ

Українські удари по нафтопереробних заводах у Росії можуть підірвати світові ринки нафтопродуктів поскаржились в МЕА.

Серія українських атак дронів на нафтопереробні заводи (НПЗ) Росії ризикує підірвати світові ринки нафтопродуктів, заявило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Як передає Bloomberg у п'ятницю, 12 квітня, відповідно до щомісячного звіту МЕА, приблизно від 500 до 600 тисяч барелів потужностей Росії з переробки сирої нафти на день можуть бути втрачені цього кварталу на валовій основі.

Зупинка пошкоджених НПЗ або блоків на чотири-вісім тижнів для ремонту "може означати значну втрату" російського експорту нафтопродуктів, заявило агентство. Міжнародні ринки "залежать від російського експорту дизельного палива, нафти та авіаційного палива, тоді як нафтопереробні системи в Азії поглинають значні обсяги прямогонних і крекінг-залишків країни для збільшення сировини для модернізації", додали в МЕА.

Таким чином, агентство повторило недавню критику міністром оборони США Ллойдом Остіном України, за словами якого, українські удари "можуть мати додатковий ефект" на світовому енергетичному ринку.

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Падіння нафтопереробки є меншим за прогнозоване

Водночас МЕА повідомляє, що деякі російські НПЗ відносно швидко відремонтували пошкоджене обладнання. Лише Туапсинський НПЗ, який атакували наприкінці січня, працює в автономному режимі, але ймовірно, відновить роботу в середині травня. Також російські НПЗ розгорнули резервні або недостатньо використовувані установки з переробки сирої нафти, щоб пом'якшити наслідки ударів безпілотників до сезонного зростання попиту.

Поки що фактичне падіння обсягів переробки на російських НПЗ - менше, ніж передбачалося. Згідно з даними МЕА, офіційні тижневі дані за березень відповідають обсягам переробки сирої нафти на рівні від 5 до 5,2 мільйона барелів нафти на день, а не 4,6 мільйона барелів, на які вказувала оцінка простоїв заводів. За перші три дні квітня російські НПЗ переробляли в середньому 5,25 мільйона барелів на день. Щоденні обсяги нафтопереробки залишаються нижчими за 5,78 мільйона барелів сирої нафти, переробленої в перші дні квітня минулого року.

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