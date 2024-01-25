У РФ знову палала нафтобаза в Туапсе

На території нафтобази в російському місті Туапсе сталося загоряння. Пожежу ліквідовано, про постраждалих не повідомляється. Російські пабліки пишуть про проліт дронів поблизу об'єкта до інциденту.

На території нафтобази в місті Туапсе Краснодарського краю РФ у ніч на четвер, 25 січня, сталася пожежа. За даними оперштабу Кубані, до гасіння пожежі залучили 99 осіб і 31 одиницю техніки. Попередньо, площа загоряння становила 200 квадратних метрів, передає російське інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на місцеві органи влади.

Голова Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив у Telegram-каналі оперштабу , що на території нафтопереробного заводу горіла вакуумна установка.

Близько 5:00 за місцевим часом пожежу було ліквідовано, повідомили згодом місцеві посадовці.

Мешканці в регіоні Туапсе чули проліт безпілотників

Поки що місцева влада не назвала жодних офіційних причин інциденту. За даними агентства Reuters, яке посилається на власні джерела, НПЗ в Туапсе було атаковано дронами Служби безпеки України. За даними джерела, Україна продовжуватиме завдавати ударів по цілях, які займаються постачанням пального для армії РФ.

Водночас російські пабліки, зокрема Telegram-канал Mash , повідомляли, що місцеві мешканці чули проліт кількох безпілотників до та після інциденту, а також кілька вибухів.

Поруч з НПЗ пролягає центральна траса в бік Сочі, де вночі також було оголошено план "килим" (закрите небо). Утім, згодом аеропорт у Сочі відновив свою роботу.

Нагадаємо, пожежа на цій нафтобазі - не перша. Торік наприкінці лютого там так само сталося займання однієї з частин комплексу.

У Красноярському краї теж гаряче

Так само в ніч на 25 січня у селі Ялове під Красноярськом запалав цех підприємства, де виготовляли аерочовни. За даними російського Telegram-каналу Shot , вогонь охопив понад 1700 квадратних метрів.

На ліквідацію займання кинули 27 вогнеборців та вісім одиниць техніки. Інформації про постраждалих немає.

За даними Shot, виробничі потужності належать компанії "Алігатор", що виготовляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами й авіаційними двигунами.