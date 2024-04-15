Кулеба закликав партнерів до "сміливих кроків" щодо Patriot

Дмитро Кулеба наголосив, що українська ППО захищає від загроз з боку РФ також Молдову, Румунію та Польщу. Він закликав партнерів "до неординарних і сміливих кроків", спрямованих на посилення ППО України.

Україна вкотре звернулася до союзників із закликом вдатися до "надзвичайних і сміливих кроків" аби надати їй засоби протиповітряної оборони (ППО) для захисту від російських повітряних ударів. Заклик у понеділок, 15 квітня, оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу онлайн на відкритті другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи.

"Нам терміново потрібні додаткові Patriot та інші сучасні системи протиповітряної оборони, озброєння та боєприпаси, - заявив Кулеба, цитує Reuters, - Я користуюся цією нагодою, щоб ще раз закликати всіх наших партнерів до неординарних і сміливих кроків".

Кулеба наголосив, що українська ППО "зараз захищає не лише українське небо від російського повітряного терору". "Вона також захищає сусідні Молдову, Румунію та Польщу від безпосередньої загрози потрапляння ракет і безпілотників у їхній повітряний простір, а також інші чорноморські та європейські країни від можливості поширення російської агресії на їхню територію", - наводить його слова пресслужба МЗС України.

За словами Кулеби, стабільність, безпеку та перспективу потужного економічного розвитку Чорноморському регіону забезпечить лише поразка Росії та повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. "Україна може досягти такого результату за умови достатньої і вчасної підтримки партнерів", - сказав він.

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Кулеба: Нові батареї ППО мають бути поставлені якнайшвидше

Системи ППО, за словами Кулеби, стали головною темою для обговорення під час його зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Еспенон Бартом Ейде, який перебуває з візитом у Києві. "Норвезькі NASAMS надзвичайно позитивно себе зарекомендували в Україні, і ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн. І ми цю тему сьогодні теж предметно обговорили", - зазначив Кулеба.

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Кулеба наголосив,що у нього "немає сумнівів, що Норвегія робить усе, що може". "Це все за один день не відбувається. Проте у нас обох є спільне розуміння, що нові батареї ППО мають бути поставлені якнайшвидше. І ми вже визначили конкретні кроки, які Норвегія зробить, навіть сьогодні, як сказав мені пан міністр, щоб, власне, у цьому напрямку просуватися", - заявив Кулеба.

Він також зазначив, що у разі, коли партнери не можуть "діяти так, як в Ізраїлі", то можуть дати "Києву те, що потрібно, а решту ми зробимо самі".

Очільник МЗС Норвегії, своєю чергою, наголосив на тому, що, окрім захисту неба, Україні потрібно нарощувати ударний потенціал, аби "завдавати удари за лінією фронту". "Це одна з причин, чому ми раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми передамо норвезькі F-16, оновлені і в хорошому стані", - заявив Ейде.

Україні бракує ППО для відбиття атак РФ

Останнім часом російська армія значно посилила ракетно-дронові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через брак систем ППО російські ракети знищили Зміївську ТЕС 22 березня, а 11 квітня - Трипільську ТЕС на Київщині.

Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш зазначив, що для захисту українських міст від російських атак потрібно 25 систем типу Patriot.

Нагадаємо, 13 квітня уряд Німеччини на фоні ударів РФ по енергоструктурі України заявив про передачу Києву ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot. Patriot для України надійде зі складів Бундесверу і має бути негайно переданий Києву, повідомили в міністерстві.