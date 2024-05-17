Путін стверджує, що "наразі" не планує окупацію Харкова

Росія наступає на Харківщині не для того, щоб окупувати Харків, а щоб створити певну "зону безпеки" для запобігання українським атакам по російських містах, зокрема Бєлгороду, переконує Володимир Путін.

Російський лідер Володимир Путін заявив, що наступ військ РФ у прикордонні Харківської області нібито спрямований на запобігання українським атакам по російських містах і "наразі" не передбачає спроб захоплення Харкова.

"Вони обстрілювали і продовжують обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включно з Бєлгородом. Там же цивільні люди гинуть. Все ж очевидно. Стріляють прямо по центру міста, по житлових кварталах. І я говорив публічно, що якщо це триватиме, ми вимушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону. Ось ми це і робимо. Щодо Харкова, то таких планів (окупації міста. - Ред.) на сьогодні немає", - заявив він на пресконференції в Китаї в п'ятницю, 17 травня.

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Зеленський: Найглибше на Харківщині РФ просунулась на 10 км

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції в Києві, що російським військам вдалося просунутися на Харківщині на 10 кілометрів.

За його словами, їм не вдалося дістатися основних ліній оборони - лише першої, де вони і залишаються.

Те, що армії РФ вдалося прорвати кордон у Харківській області Зеленський пояснив нестачею засобів протиповітряної оборони та восьмимісячною затримкою у постачанні зброї від партнерів.

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За його словами, основна ціль військ РФ на Харківщині - захоплення Вовчанська.

За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), станом на ранок ситуація у Вовчанську контрольована. Тим часом бойове зіткнення триває в районі населеного пункту Стариця. Загалом на Харківському напрямку тривають заходи з посилення оборонних позицій та покращення тактичного положення, кажуть в генштабі.

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