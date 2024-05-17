Зеленський: Найглибше на Харківщині РФ просунулася на 10 км

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію, що війська РФ досягли основних оборонних укріплень на Харківщині, зауваживши, що їм вдалося дійти лише до першої лінії.

На Харківщині військам Росії вдалося просунутися вглиб на десять кілометрів, повідомив у розмові з журналістами у п'ятницю, 17 травня, президент України Володимир Зеленський. Водночас, за його словами, їм не вдалося дістатися основних ліній оборони, лише першої.

"Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна". Він додав, що наразі війська РФ приблизно там і залишаються.

"Це перша лінія - лінія, побудована на війні, під постійним вогнем, нашими військовими. Першу і другу лінію будують військові, третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша - не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів," - пояснив Зеленський.

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Те, що армії РФ вдалося прорвати кордон у Харківській області Зеленський пояснив нестачею засобів ППО та 8-місячною затримкою у постачанні зброї від партнерів, пише "РБК-Україна". Утім, за його словами, наразі Силам оборони України вдалося "стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться". Наразі на Харківщині діють потужні бригади, кілька напрямків у регіоні посилили окремими батальйонами, наголосив він.

Втім основна ціль військ РФ на Харківщині - захоплення Вовчанська, а також зони у 10 кілометрів від кордону, наголосив Зеленський.

Станом на ранок 17 травня ситуація у Вовчанську контрольована, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні. Водночас бойове зіткнення триває в районі населеного пункту Стариця. Загалом на Харківському напрямку тривають заходи з посилення оборонних позицій та покращення тактичного положення, додали у Генштабі ЗСУ,

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