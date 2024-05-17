Зеленський: Найглибше на Харківщині РФ просунулася на 10 км

Зеленський: Найглибше на Харківщині РФ просунулася на 10 км17 травня 2024 р.
На Харківщині військам Росії вдалося просунутися вглиб на десять кілометрів, повідомив у розмові з журналістами у п'ятницю, 17 травня, президент України Володимир Зеленський. Водночас, за його словами, їм не вдалося дістатися основних ліній оборони, лише першої.
"Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна". Він додав, що наразі війська РФ приблизно там і залишаються.
"Це перша лінія - лінія, побудована на війні, під постійним вогнем, нашими військовими. Першу і другу лінію будують військові, третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша - не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів," - пояснив Зеленський.
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Те, що армії РФ вдалося прорвати кордон у Харківській області Зеленський пояснив нестачею засобів ППО та 8-місячною затримкою у постачанні зброї від партнерів, пише "РБК-Україна". Утім, за його словами, наразі Силам оборони України вдалося "стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться". Наразі на Харківщині діють потужні бригади, кілька напрямків у регіоні посилили окремими батальйонами, наголосив він.
Втім основна ціль військ РФ на Харківщині - захоплення Вовчанська, а також зони у 10 кілометрів від кордону, наголосив Зеленський.
Станом на ранок 17 травня ситуація у Вовчанську контрольована, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні. Водночас бойове зіткнення триває в районі населеного пункту Стариця. Загалом на Харківському напрямку тривають заходи з посилення оборонних позицій та покращення тактичного положення, додали у Генштабі ЗСУ,
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