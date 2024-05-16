Для прориву на Харківщині військ РФ замало - командувач НАТО

У НАТО вважають, що російських військ у прикордонні Харківської області недостатньо для прориву, а ЗСУ зможуть утримати фронт. Українське командування наполягає, що загрози на Харківщині залишаються, РФ далі тисне.

Росія не має достатньої чисельності підрозділів, щоб здійснити серйозний прорив у прикордонні Харківської області, заявив у четвер, 16 травня, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі Крістофер Каволі.

"Росіяни не мають необхідної кількості, щоб здійснити стратегічний прорив. Більше того, вони не мають навичок і спроможностей для цього", - цитує його AFP.

Генерал додав, що підтримує близькі контакти з українськими колегами, і впевнений, що Збройні сили України (ЗСУ) утримають свої позиції в регіоні.

НАТО: Союзники пришвидшили постачання ЗСУ снарядів і ППО

Головнокомандувач додав, що союзники пришвидшили постачання Україні великих партій допомоги після того, як США схвалили виділення значних обсягів фінансування для підтримки ЗСУ.

"Вони зараз відправляють величезну кількість боєприпасів, величезну кількість систем протиповітряної оборони (ППО) малої дальності та значну кількість бронетехніки", - сказав Каволі.

Втім, інший високопосадовець Альянсу, голова військового комітету НАТО Роб Бауер застеріг: Росія набагато швидше збільшує виробництво озброєнь, ніж країни Європи та Північної Америки, зауважує Reuters.

Зеленський: Загрози на Харківщині залишаються

Тим часом президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні після поїздки до Харкова зауважив, що завдяки ухваленим заходам "вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська".

"Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська", - повідомив він.

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що протягом дня на Харківському напрямку війська РФ провели 10 атак, в основному - районах Липців і Вовчанська.

"Незважаючи на втрати особового складу та військової техніки, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на нашу оборону. Окупанти завдали 32 авіаційних удари з застосуванням 38 КАБів, здійснили 181 артилерійський обстріл", - йдеться у зведенні.

Своєю чергою Зеленський зауважив, що ЗСУ проводять "контрударні дії" в районі Вовчанська та в інших районах у прикордонні.

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"Найгарячіше" - на Покровському напрямку

І президент, і генштаб також підкреслили, що найзапекліші бої тривають на Донеччині, зокрема, на Покровському напрямку. Там протягом дня відбулося 35 бойових зіткнень.

"Водночас, українські воїни своїми рішучими діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі, техніці та стримують противника", - наголосили у генштабі.