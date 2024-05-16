Зеленський у Харкові: Cитуація контрольована, але складна

У Харкові Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача. За її підсумками він назвав ситуацію на Харківщині контрольованою, але сам напрямок - вкрай складним.

У четвер, 16 травня, президент України Володимир Зеленський відвідав Харків і провів там засідання ставки Верховного головнокомандувача на тлі наступу російських військ у прикордонні.

На ставці про ситуацію доповіли головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, командувачі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Юрій Содоль та оперативно-тактичного угруповання "Харків" Михайло Драпатий.

"Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним - посилюємо наші підрозділи", - написав президент у Telegram за підсумками ставки.

Він додав, що на засіданні також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, "загрози протягом найближчих днів і тижнів" та можливості протидіяти російським наступальним планам.

"Визначено план подальших дій - і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - зазначив Зеленський.

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Президент відвідав госпіталь і вручив нагороди

Також у Харкові президент відвідав госпіталь, де лікують військових, поранених під час наступу підрозділів РФ на Харківщину. Він поспілкувався з воїнами, подякував їм за захист України та відзначив бійців орденами та медалями. Нагороди Зеленський вручив і військовим медикам.

Окремо президент зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яких також відзначив державними нагородами.

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