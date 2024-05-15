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Зеленський: ЗСУ частково стабілізували фронт на Харківщині

Степан Смишляєв
15 травня 2024 р.

ЗСУ відбили 10 атак РФ у районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців у Харківській області від початку доби. Інтенсивність бойових дій у прикордонні зросла, але ситуацію вдалося "частково стабілізувати".

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Будинок, зруйнований обстрілами РФ у Вовчанську
Інтенсивність бойових дій у прикордонні Харківщини в середу зросла, але ситуацію вдалося "частково стабілізувати"Фото: GEORGE IVANCHENKO/EPA

Протягом середи, 15 травня, Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію у прикордонні Харківської області, повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях", - зазначив він.

Цю інформацію підтвердили й у генеральному штабі Збройних сил України. Там повідомили, що станом на 19:00 на Харківському напрямку ЗСУ відбили 10 атак армії РФ у районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців.

Загалом інтенсивність бойових дій протягом дня зросла. "Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника", - додали в генштабі.

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"Найгарячіше" - на Покровському і Куп'янському напрямках

Як президент, так і генштаб зазначили, що найактивніші бойові дії тривають на Покровському напрямку Донецької області та на Куп'янському напрямку Харківщини.

На першому російські війська провели 31 атаку. Найбільше - в районах сіл Новоолександрівка та Нетайлове. На другому відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового.

Також росіяни активно атакували на Оріхівському напрямку біля Старомайорського, там вони здійснили 22 спроби штурмових дій. Крім того, війська РФ завдали авіаційного удару в районі Роботиного, але "українські воїни утримують оборонні рубежі та позиції". 

"Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, - на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - наголосив Зеленський. 

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