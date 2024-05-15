У кожному окупованому селі Харківщини лишаються до 20 людей

За словами заступника голови Харківської ОВА, в населених пунктах, які опинилися в російській окупації на півночі Харківщини, залишаються в середньому по 10-20 людей.

На півночі Харківської області в окупованих Росією населених пунктах залишилося в середньому до 20 людей, які відмовилися виїхати. Про це DW повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Семенуха в середу, 15 травня.

"Залишаються люди у Вовчанську, у населеному пункті Плетенівка, яке вже, на жаль, окуповане. Населений пункт Стрілецьке… За нашими даними і даними Національної поліції України, в цих населених пунктах (які опинилися в окупації на півночі Харківщини. - Ред.) залишається в середньому 10-20 людей. Це люди, які відмовляються від евакуації. Вони пишуть письмову відмову органам Національної поліції", - сказав він.

Семенуха зауважив, що йдеться про сім-дев'ять населених пунктів. При цьому посадовець наголосив, що люди були попереджені про необхідність виїхати, адже вже давно оголошена обов'язкова евакуація з північних прикордонних населених пунктів Харківщини, а також з громад Куп'янського району.

"Там зона постійних обстрілів, зона активних бойових дій. Ми правова держава, і обов'язкова евакуація не означає, що умовно співробітник того чи іншого правоохоронного органу під руки бере людину і вивозить. Наша задача поінформувати про всі наслідки і небезпеки для цивільного населення, запропонувати їм транспорт, речі першої необхідності і місце прихистку", - зазначив Семенуха.

За його словами, людям пропонується прихисток у гуртожитках у Харкові та Полтавській області. Але менше половини людей користуються послугами, які пропонує обласна воєнна адміністрація, додав він.

Станом на ранок 15 травня, за даними ОВА, з прикордоння Харківської області евакуйовані близько восьми тисяч людей.

Семенуха: ОВА відповідальна за третю лінію оборони

Ситуація на півночі Харківщини зараз напружена, але контрольована, каже Семенуха.

На запитання, чому росіяни доволі швидко просунулися на Харківщині та чи були там фортифікації, посадовець відповів: "Загалом мали бути три смуги інженерно-фортифікаційних споруджень. Обласна адміністрація брала і бере участь у побудові третьої смуги. Першу і другу будують військові. Якщо ми говоримо, наприклад, про напрямок Липців, то до інженерно-фортифікаційних споруд, які будувала і продовжує будувати адміністрація, ворог не дійшов".

Також, за його словами, перед ОВА стояло завдання щодо мобілізації спеціальних транспортних засобів для будівництва фортифікацій. "І за пів року перед повторним вторгнення на Харківщину вони були виконані. Також були виконані всі запити військових щодо будівельних матеріалів, необхідних для зведення інженерних споруд", - додав Семенуха.

Він запевнив, що станом на сьогодні сухопутної загрози для Харкова немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 травня російські війська почали нову хвилю наступальних дій в Харківській області. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), за останні 24 години темпи російських наступальних операцій на півночі Харківщини знизилися.

Протягом 14 травня на Харківському напрямку ЗСУ відбили 11 атак військ РФ, зокрема на напрямках Глибоке - Липці, Лук'янці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, повідомили в генштабі ЗСУ.

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