Евакуація в Куп'янському районі Харківщини: що треба знати?

Деокуповані території поблизу Куп'янська на Харківщини знову під інтенсивним обстрілом. У деяких з них оголошено обов'язкову евакуацію населення. Як вона проходить і чи готові люди виїжджати? Інтерв'ю DW.

На Куп'янському напрямку на Харківщині загострилася ситуація. Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, російські війська намагаються атакувати населенні пункти на цій території усіма видами зброї. Через інтенсифікацію обстрілів російською армію українських територій у Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію населення. Про те, хто, як та куди має виїхати з району, DW поспілкувалася з виконувачем обов'язків начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем.

DW : Пане Канашевич, за вашим розпорядженням від 9 серпня у Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію. Кого саме і звідки мають евакуювати? Чи люди самі мають виїхати?

Андрій Канашевич: Загалом у районі 269 населених пунктів. Евакуація оголошена з території 53 населених пунктів, наближених до зони бойових дій. Це Дворічанська селищна, Петропавлівська сільська громади, чотири населених пункти з Кіндрашівської громади, вісім чи дев'ять населених пунктів Курилівської сільської та три населених пункти Куп'янської міської територіальних громад. Тобто це лівий берег річки Оскіл.

Обстріли району були і раніше, чому саме зараз ухвалено рішення про евакуацію населення?

Таких масованих обстрілів раніше не було. Останні обстріли здійснюються по Кругляківці, Подолах, по місту Куп'янськ полетіли керовані авіабомби. Інтенсивність обстрілів зросла вздовж всієї лінії за глибиною і по всіх населених пунктах полетіло. Тому ми ухвалили рішення про евакуацію. Це профілактичне рішення. Як у нас деокупували територію 10 вересня минуло року, зокрема Куп'янськ, то люди постійно евакуюються звідти, відтоді евакуація і не закінчувалася. Просто зараз обстріли зросли, їхня хаотичність зросла. Росіяни кошмарять місцеве населення. В Ківшарівку прилітало просто у житлові будинки.

На вашу думку, це цілеспрямований обстріл населених пунктів?

Там боїв немає. Лінія фронту проходить від деяких населених пунктів (на відстані. - Ред.) 15-18 кілометрів. Керовані авіабомби, які вони (російські війська. - Ред.) пускають по населених пунктах з літаків з відстані 70-80 кілометрів десь з кордону Луганщини і Росії, - це неточна зброя, і вона летить куди завгодно. У Ківшарівці прилетіло в дев'ятиповерхівку, потім біля п'ятиповерхівки, і чотири під'їзди просто знесло. Потім три дні поспіль прилітало десять керованих авіабомб в приватний центр у Кругляківці. Два дні тому авіабомба прилетіла у Куп'янськ у будівлю адміністрації. Внаслідок цих обстрілів є загиблі і поранені. Тому пропонуємо людям подумати і виїхати.

З початку року змінилася лінія фронту? Вона просунулася до цих населених пунктів?

Лінія фронту не змінилася з моменту деокупації, і ті населенні пункти як були, так і залишилися деокуповані. Просто у зв'язку з потужними обстрілами ми рекомендуємо людям обов'язково евакуюватися.

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Що означає обов'язкова евакуація? Як вона має проводитися? Чим вона відрізняється від примусової?

Ми даємо людям сигнал, що є механізм евакуації і піклування про них: розміщення, надання гуманітарної допомоги, допомога у оформлені статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), фінансова допомога від держави і міжнародних фондів, медична допомога, яку, на жаль, через розбомблену лікарню в Куп'янську і відсутність лікарів люди не можуть вдома отримати. Це обов'язкова евакуація, але ж ми не можемо приїхати і посадити в машину насильно. Усі люди дорослі, вони мають прийняти рішення на основі інформації. Ми інформацію даємо, люди самі ухвалюють рішення. Примусову евакуацію ми проводили з квітня до середини травня у Дворічанській та Петропавлівській громадах. Це було рішення на рівні Ради оборони Харківської області і воно стосувалося винятково дітей. Ми дітей вивезли з цих громад. Примусова евакуація ухвалена на законодавчому рівні. Якщо така евакуація оголошена, то батьки не можуть відмовитися і дітей обов'язково мають вивезти, а один з батьків має супроводжувати дитину у безпечну зону.

Скільки людей із громад потрібно евакуювати і чи є охочі зараз виїхати?

У тих населених пунктах, яких стосується розпорядження, приблизно 12 тисяч людей. Скільки з них прийме рішення про виїзд, важко сказати. Ми тільки розпочали цю роботу, йде оповіщення населення. Вчора 33 людини виїхало, сьогодні записалося на евакуацію 15 родин з дітьми з Кругляківки. Люди починають звертатися. Для нас важливо, щоб кожен з 12 тисяч знав телефон координаційного центру і у будь-який момент міг зателефонувати і отримати допомогу.

Куди будуть евакуйовувати людей з району? Чи вже підготовлені місця для них?

За телефонами гарячої лінії можна дізнатися всю інформацію. Як показує практика, більшість людей виїжджають самостійно власним транспортом до родичів в інші населенні пункти. Тих, хто виїжджає і потребує житла, менше. Маломобільними людьми опікується департамент соцзахисту. Їх розміщають, доглядають, до цього доєднається Червоний Хрест. Людей вивозять у Харків і Харківську область. Зараз опрацьовуються і інші маршрути в інші області. Щойно було оголошено про евакуацію, багато волонтерських, благодійних фондів вийшли зі своїми пропозиціями з розміщення людей на захід України.

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Який алгоритм дій людини, яка хоче евакуюватися?

Треба зателефонувати у координаційний центр за телефонами +380507890124, +380637896474, сказати ім'я та прізвище, кількість людей, адресу, за якою вони перебувають, і на яку дату вони готові будуть виїжджати. Координаційний центр обробляє заявку і повідомляє, яка машина і коли приїде забрати людей. До евакуації залучено і поліцію, і ДСНС, і військових.

Що буде з тими людьми, хто відмовляється евакуюватися?

Є механізм, якщо ми звертаємося до людей з проханням евакуюватися, а люди відмовляються, то вони мають написати відмову від евакуації, вказавши, що розуміють усі ризики, залишаючись на небезпечній території.

Як бути з дітьми? Ще не було рішення про примусову евакуацію дітей з населених пунктів, де є зараз реальна небезпека?

Ми зараз у стадії прийняття рішення щодо цього. Ми моніторимо ситуацію, збираємо списки дітей, склад сім'ї, розуміємо найбільш небезпечні населенні пункти. Це Куп'янськ, Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий, Глушківка, Новоосинівка, Курилів, Подоли. Щодо них будемо приймати рішення щодо примусової евакуації дітей.