У Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію

Населення з деокупованих районів Куп'янського району Харківської області евакують в обов'язковому порядку через посилення російських атак.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення, повідомили у четвер, 10 серпня, в Куп'янській міській військовій адміністрації.

Евакуація відбуватиметься з 37 населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної та Петропавлівської сільської територіальної громад, а також частково Кіндрашівської і Курилівської сільської та Куп'янської міської громади.

Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попереджав про можливість проведення обов'язкової евакуації населення з 53 населених пунктів Куп'янського району. В такому разі евакуації підлягали б понад 11 тисяч людей, в тому числі примусовій - 600 дітей.

Необхідність евакуації Синєгубов мотивував значним посиленням обстрілів населених пунктів, що наближені до лінії фронту, зокрема авіаційних ударів.

РФ намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти до Куп'янська

За даними міністерства оборони України, на Сході Куп'янський напрямок є основним для наступу росіян. Там війська РФ намагаються прорвати оборону Збройних сил України (ЗСУ) та вийти безпосередньо до Куп'янська.

"Ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно. Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога", - казала 9 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також: Росія, ймовірно, намагається знову захопити Куп'янськ - британська розвідка