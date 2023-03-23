РФ, ймовірно, намагається знов захопити Куп'янськ – розвідка

У британській розвідці припускають, що незначне просування росіян на ділянці Сватове – Кремінна може свідчити про плани РФ відновити контроль над Куп'янськом, що на Харківщині.

Війська РФ, імовірно, намагаються повернути деокупований Куп'янськ, що на Харківщині, під свій контроль, повідомляється у четвер, 23 березня, у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, опублікованому у Twitter міністерства оборони країни.

У звіті зазначається, що з початку березня на певних точках на ділянці лінії фронту Сватове - Кремінна тривають інтенсивні бойові дії. Військам РФ вдалося частково відновити контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна.

"Місцями Росія просунулася вперед на кілька кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від ліній оборони, які вони підготували вздовж більш високих ділянок місцевості, а також інтегрувати природну перешкоду - річку Оскіл", - йдеться у звіті.

Імовірно, зазначають у розвідці Великобританії, росіяни намагаються повернути під свій контроль Куп'янськ, важливий логістичний вузол, деокупований ЗСУ на початку осені.

Водночас британська розвідка зазначає, що оперативні наміри Росії на північному сході, ймовірно, залишаються обороннимиі. "Командування (РФ – Ред.), ймовірно, побоюється, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції", - вважають у розвідці Великобританії.

Армія РФ виснажена для наступу

Раніше, у звіті за 17 березня, у британській військовій розвідці припускали, що армія РФ виснажилась для наступу. Там зазначили, що російське керівництво, ймовірно, прагнутиме відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів.

"Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та надійною обороною всієї лінії фронту", - йшлося у звіті.