Армія РФ виснажилась для наступу - британська розвідка

Через істотне виснаження бойової моці російські сили не можуть проводити сталих наступальних дій, виснували в британській розвідці.

На нинішньому етапі агресивної війни проти України російські сили демонструють одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій на всій лінії фронту щонайменше з січня 2023 року. Такого висновку доходять автори щоденного аналітичного огляду британської військової розвідки, опублікованого міністерством оборони в п'ятницю, 17 березня.

"Найімовірніше, це пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойову міць розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз не є сталими", - йдеться в повідомленні.

Як припускають розвідники, російське керівництво, ймовірно, прагнутиме відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів. "Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та надійною обороною всієї лінії фронту", - йдеться у звіті.

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"Вагнерівці" закріпилися на захід від Бахмутки

Тим часом у центрі Бахмута Донецької області російським солдатам і найманцям приватної військової компанії "Вагнер" вдалося останніми днями закріпилися на захід від річки Бахмутка, повідомляє британська розвідка. Протягом попереднього тижня лінія фронту проходила по річці. Збройні сили України тримають оборону західної частини міста, йдеться в огляді.

Напередодні в Лондоні повідомляли про сповільнення темпів штурму міста Вугледар росіянами внаслідок суттєвих втрат, яких вони зазнали під час попередніх спроб атакувати.

Про зниження наступального тиску РФ на Донбасі казали й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).