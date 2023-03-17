  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Українські військові біля Бахмута
Українські військові біля БахмутаФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Армія РФ виснажилась для наступу - британська розвідка

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Через істотне виснаження бойової моці російські сили не можуть проводити сталих наступальних дій, виснували в британській розвідці.

https://p.dw.com/p/4Op8U

На нинішньому етапі агресивної війни проти України російські сили демонструють одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій на всій лінії фронту щонайменше з січня 2023 року. Такого висновку доходять автори щоденного аналітичного огляду британської військової розвідки, опублікованого міністерством оборони в п'ятницю, 17 березня.

"Найімовірніше, це пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойову міць розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз не є сталими", - йдеться в повідомленні.

Як припускають розвідники, російське керівництво, ймовірно, прагнутиме відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів. "Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та надійною обороною всієї лінії фронту", - йдеться у звіті.

Читайте також: Росія лімітує відстріл снарядів через їхній брак - британська розвідка

"Вагнерівці" закріпилися на захід від Бахмутки

Тим часом у центрі Бахмута Донецької області російським солдатам і найманцям приватної військової компанії "Вагнер" вдалося останніми днями закріпилися на захід від річки Бахмутка, повідомляє британська розвідка. Протягом попереднього тижня лінія фронту проходила по річці. Збройні сили України тримають оборону західної частини міста, йдеться в огляді.

Напередодні в Лондоні повідомляли про сповільнення темпів штурму міста Вугледар росіянами внаслідок суттєвих втрат, яких вони зазнали під час попередніх спроб атакувати.

Про зниження наступального тиску РФ на Донбасі казали й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бахмут: росіяни сповільнили наступ, ЗСУ боронять місто

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Огляд британської розвідки від 17 березня

twitter.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

МіГ-29. Літак. Бойовий літак. Винищувач.

Словаччина схвалила передачу Україні 13 літаків МіГ-29

Політика1 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі виступає по відеозв'язку під час обговорення в суді його справи, 22 грудня 2022 року

Син про Міхеіла Саакашвілі: "Його життя в небезпеці"

Син про Міхеіла Саакашвілі: "Його життя в небезпеці"

Політика4 год. тому
Російський МіГ-31 (архівне фото)

Чому почали часто злітати російські військові літаки

Чому почали часто злітати російські військові літаки

Конфлікти19 год. тому
Банк Credit Suisse у Цюриху

Чи втримається Credit Suisse, або Банки знову лихоманить

Чи втримається Credit Suisse, або Банки знову лихоманить

Економіка16 хв. тому
external

Як священники УПЦ (МП) виїжджають з Києво-Печерської лаври

Як священники УПЦ (МП) виїжджають з Києво-Печерської лаври

Релігія18 год. тому01:23 хв.
external

Військовий ЗСУ з Криму про окупацію і деокупацію півострова

Військовий ЗСУ з Криму про окупацію і деокупацію півострова

Суспільство21 год. тому05:49 хв.
Антиурядова акція проросійської партії "Шор" у Молдові

Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Політика22 год. тому
На головну сторінку