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Бахмут наприкінці лютого (ілюстративне фото)Фото: Alex Babenko/REUTERS
КонфліктиРосійська Федерація

Росія лімітує відстріл снарядів через їхній брак - розвідка

Віолетта Чайковська
2 год. тому

РФ уже вдалася до використання в Україні старих боєприпасів, які раніше вважались списаними. Британська розвідка називає це основною причиною неспромоги росіян здійснити оперативно значущих наступальних дій.

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Останніми тижнями дефіцит артилерійських боєприпасів посилився у Росії настільки, що на багатьох ділянках фронту діє вкрай жорстке нормування їхнього використання, повідомляє міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою військову розвідку в щоденному огляді, опублікованому у вівторок, 14 березня, в Twitter.

"Росія майже напевно вже вдалася до видачі запасів старих боєприпасів, які раніше були визнані непридатними до використання", - йдеться в повідомленні.

Британські розвідники вважають, що це майже напевно стало ключовою причиною того, що росіяни останнім часом не змогли здійснити оперативно значущих наступальних дій.

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РФ заповнює втрати списаною технікою

Минулого тижня розвідка Великобританії повідомляла, що для поповнення втрат у танках і бронетехніці Росія розконсервувала списану техніку. Зокрема, військові РФ перекидають в Україну основні бойові танки Т-62, яким уже понад 60 років, а також бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння ще в 1954 році. Обидва застарілі типи машин будуть вкрай вразливі на сучасному полі бою, казали в Лондоні.

Раніше британська розвідка писала, що через брак оснащення російські резервісти подекуди йдуть в бій з саперними лопатами.

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