Росія лімітує відстріл снарядів через їхній брак - розвідка
Віолетта Чайковська
2 год. тому
РФ уже вдалася до використання в Україні старих боєприпасів, які раніше вважались списаними. Британська розвідка називає це основною причиною неспромоги росіян здійснити оперативно значущих наступальних дій.
https://p.dw.com/p/4Odft
Реклама
Останніми тижнями дефіцит артилерійських боєприпасів посилився у Росії настільки, що на багатьох ділянках фронту діє вкрай жорстке нормування їхнього використання, повідомляє міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою військову розвідку в щоденному огляді, опублікованому у вівторок, 14 березня, в Twitter.
"Росія майже напевно вже вдалася до видачі запасів старих боєприпасів, які раніше були визнані непридатними до використання", - йдеться в повідомленні.
Британські розвідники вважають, що це майже напевно стало ключовою причиною того, що росіяни останнім часом не змогли здійснити оперативно значущих наступальних дій.
Минулого тижня розвідка Великобританії повідомляла, що для поповнення втрат у танках і бронетехніці Росія розконсервувала списану техніку. Зокрема, військові РФ перекидають в Україну основні бойові танки Т-62, яким уже понад 60 років, а також бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння ще в 1954 році. Обидва застарілі типи машин будуть вкрай вразливі на сучасному полі бою, казали в Лондоні.