РФ сповільнила штурм Вугледару через втрати - розвідка

За минулий тиждень спроби російських окупаційних військ штурмувати Вугледар Донецької області сповільнилися після низки провальних і "вкрай виснажливих" атак протягом трьох місяців, повідомляє у четвер, 16 березня, міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою військову розвідку.

"Одним із чинників великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне впровадження Україною дистанційних систем протитанкового мінування (RAAM). RAAM - це спеціальний артилерійський снаряд, що розкидає протитанкові міни на відстань до 17 кілометрів. У деяких випадках Україна запускала міни позаду російських підрозділів, які наступали, спричиняючи безлад, коли російська техніка намагалася відступати", - зазначається в повідомленні у Twitter .

За оцінками британських розвідників, єдиного помітного тактичного успіху РФ досягла біля Бахмуту на Донеччині, де домінують сили приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яка конфліктує з російським міноборони. "Існує реальна ймовірність того, що міноборони РФ було наполегливим у своєму прагненні домогтися успіху у Вугледарі, почасти тому, що воно прагнуло, щоб його успіх конкурував із досягненнями "Вагнера", - наголошується в повідомленні.

Наступ "Вагнера" на Бахмут наближається до кульмінації - ISW

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму найсвіжішому огляді зазначає, що темпи російського наступу знизились вздовж усієї лінії фронту в Україні, а в Луганській області він "наближається до кульмінації, якщо вже не завершився".

За оцінками аналітиків, так само і наступ ПВК "Вагнер" на Бахмут у Донецькій області наближається до кульмінації. На їхню думку, Росії може вдатися задіяти значні резерви, щоби запобігти цьому, але наступу самих "вагнерівців" уже буде недостатньо для захоплення міста.

В ISW також зазначають, що на Луганщині українським силам, імовірно, вдалося нещодавно провести контратаки та повернути собі території в області. "Оскільки темп російських операцій на критично важливих ділянках фронту сповільнюється, українські сили, ймовірно, мають більше можливостей повернути собі ініціативу", - підсумовують в Iнституті.