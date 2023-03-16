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Українські військові поблизу БахмутаФото: LIBKOS/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Росіяни знизили наступальний тиск на Донбасі - ISW

Віолетта Чайковська
1 год. тому

Загальний темп російського наступу на сході України помітно знизився порівняно з попередніми тижнями, вважають в ISW.

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Порівняно з попередніми тижнями російські війська знизили темп наступальних дій на сході України, йдеться в актуальному щоденному аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому в середу, 15 березня. 

За спостереженнями аналітиків, темпи російських операцій знизились вздовж усієї лінії фронту в Україні, а в Луганській області російський наступ "наближається до кульмінації, якщо вже не завершився".

Протягом останнього тижня вздовж лінії фронту на Луганщині російські сили домоглися лише мінімальних тактичних успіхів, а українським, імовірно, вдалося нещодавно провести контратаки та повернути собі території в області, йдеться в звіті.

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Наступ "вагнерівців" на Бахмут наближається до кульмінації

Крім того, за даними ISW, наступ приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на Бахмут у Донецькій області, схоже, наближається до кульмінації. "Українські військові джерела вказують на помітне зменшення кількості атак на Бахмут і навколо нього, особливо за останні кілька днів", - пишуть аналітики Інституту.

Вони зазначають, що останнім часом "вагнерівці" проводять локальні атаки на населені пункти на північ від Бахмута, які є невеликими і які відносно легше захопити. Втрати живої сили, артилерії та техніки в боях за Бахмут, на їхню думку, обмежать здатність ПВК завершити оточення міста чи захопити значні території в боях за міські райони.

Експерти додають, що, можливо, Росії вдасться задіяти значні резерви, щоби запобігти кульмінації наступу на Бахмут, але самого наступу бойовиків ПВК "Вагнер" вже буде недостатньо для захоплення міста. 

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ЗСУ можуть перехопити ініціативу

"Російські сили не проводять активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках, і оскільки темп операцій на критично важливих ділянках фронту сповільнюється, українські сили, ймовірно, мають більше можливостей повернути собі ініціативу", - підсумовують в ISW.

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